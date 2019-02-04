Футбол

Тульский «Арсенал» проиграл «Жетысу»Спорт-Экспресс 10:53

"Арсенал" проиграл "Жетысу" в контрольном матче на сборах в Белеке - 1:2. Единственный мяч в составе туляков провел с пенальти Лука Джорджевич. В сезоне-2018 "Жетысу" стал шестым в чемпионате Казахстана.
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Первое поражение «Арсенала». Туляки проиграли клубу из Талдыкоргана

Тульская пресса12:00

Молодежка «Арсенала» тоже проиграла

Спорт7113:35

Казахстанский «Жетысу» обыграл тульский «Арсенал» в контрольном матче

Тульские новости11:08

Тульский «Арсенал» проиграл на сборах казахскому «Жетысу»

MySLO.ru11:53

Тульский «Арсенал» проиграл «Жетысу»

Спорт-Экспресс10:53

«Арсенал» уступил команде из Казахстана

Матч ТВ10:50

Тульский «Арсенал» уступил казахскому клубу «Жетысу»

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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
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Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду.
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СМИ назвали вероятную причину смерти Децла

По некоторым данным, причиной смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) могла стать острая сердечная недостаточность.
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Половина Мирового океана поменяет цвет из-за глобального потепления

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