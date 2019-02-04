Футбол

Тульский «Арсенал» проиграл «Жетысу»Спорт-Экспресс 10:53

"Арсенал" проиграл "Жетысу" в контрольном матче на сборах в Белеке - 1:2. Единственный мяч в составе туляков провел с пенальти Лука Джорджевич. В сезоне-2018 "Жетысу" стал шестым в чемпионате Казахстана.
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Тульский «Арсенал» проиграл на сборах казахскому «Жетысу»

MySLO.ru11:53

«Арсенал» проиграл контрольный матч «Жетысу»

Спорт7110:55

Первое поражение «Арсенала». Туляки проиграли клубу из Талдыкоргана

Тульская пресса12:00

Тульский «Арсенал» проиграл «Жетысу»

Спорт-Экспресс10:53

«Арсенал» уступил команде из Казахстана

Матч ТВ10:50

Казахстанский «Жетысу» обыграл тульский «Арсенал» в контрольном матче

Тульские новости11:08

Тульский «Арсенал» уступил казахскому клубу «Жетысу»

Первый Тульский11:18
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 12:59, Ашберн
Происшествия

Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до шести

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Происшествия

Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова

Прокуратура Свердловской области провела пресс-конференцию о ходе расследования гибели в 1959 году группы туристов под руководством Игоря Дятлова.
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Моуринью упал на лед перед матчем КХЛ «Авангард» — СКА

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Обновлено в 00:59
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Происшествия

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Обновлено в 05:03
Авто

BMW выпустит спецверсию купе 8-Series

Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.
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Федор Добронравов внес ясность в данные о своей госпитализации

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Космос

Астронавты на МКС могут остаться без туалета на неделю

Обновлено в 09:51
Происшествия

На Ярославском шоссе столкнулись шесть автомобилей

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Авто

Volvo отзывает в России около двух тысяч автомобилей

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Обновлено в 04:24
Технологии

Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей

Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
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Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Обновлено в 06:55
Происшествия

Подозреваемому в изготовлении бомбы аспиранту МГУ продлили срок

Аспиранту Московского государственного университета имени Ломоносова Азату Мифтахову, который подозревается в изготовлении взрывного устройства, продлили срок задержания под стражей на трое суток.
Обновлено в 10:49
Общество

Ozon отказался от бесплатной доставки и ввел подписку на нее

Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Ozon с 4 февраля резко повысил тарифы на доставку покупок, отказался от бесплатных опций доставки и ввел подписку на эту услугу, следует из информации в приложении ритейлера.
Обновлено в 07:25
Интернет

WhatsApp введет авторизацию по Face ID и Touch ID

WhatsApp добавит в приложение для iOS возможность использовать авторизацию по отпечатку пальца (Touch ID) или сканеру лица (Face ID), сообщает The Verge.
Обновлено в 06:28
Общество

IKEA начнет сдавать мебель в аренду

Нидерландская группа компаний IKEA запустит программу по сдаче мебели в аренду.
Обновлено в 10:49
Происшествия

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Авто

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Стоимость седана LADA Vesta в комплектации Standard начинается от 594 900 рублей, что на 20 000 рублей доступнее предыдущей конфигурации.
Обновлено в 05:06
Авто

В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов

Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Космос

Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля

В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Найден самолет, на котором летел футболист Сала

Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

Обезьяна укусила двухлетнюю девочку в лицо в цирке-шапито под Иваново

Обновлено в 10:39
Транспорт

Восстановлено движение по Липецкой улице в Москве

Ранее в понедельник сообщалось, что движение транспорта в районе дома 23 на Липецкой улице в сторону центра было затруднено из-за скопления воды на проезжей части.
Обновлено в 11:07
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Чиновницу мэрии Саратова задержали по делу о превышении полномочий

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В день похорон Децла будет опубликован его посмертный клип

Официальное сообщество Децла (Кирилла Толмацкого) анонсировало выход посмертного клипа рэпера.
Обновлено в 10:59
Общество

Врио губернатора Петербурга уволил главу Фрунзенского района

Обновлено в 09:01
Происшествия

Глава Усть-Лабинского района стал фигурантом уголовного дела

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю сообщило, что в отношении главы администрации Усть-Лабинского района возбуждено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).
Обновлено в 12:50
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Спасавший евреев во время войны ветеран скончался в Ростове-на-Дону

Михаил Зирченко, один из пяти оставшихся в России обладателей звания праведника народов мира, скончался в Ростове-на-Дону в возрасте 92 лет.
Обновлено в 12:23
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