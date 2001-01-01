Футбол

Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге ЕвропыТАСС 14:54

Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира. Матч прошел в Баку на "Баксель-Арене".
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Главное на Nevasport: Малком вылетел в Питер, «Арсенал» — из Лиги Европы

Нева Спорт16:09

Тулу сдуло. Страшный сон «Арсенала»

Спорт-Экспресс15:35

Тульский «Арсенал» с треском проиграл «Нефтчи» на выезде. Счет матча 0:3

Центр 7115:00

Игрок «Нефтчи»: ответили тем из России, кто думал, что дальше пройдёт «Арсенал»

Чемпионат16:20

Фиаско тульского «Арсенала» в Баку: видеообзор ответного матча Лиги Европы

Sport.ru16:28

Сегодня пройдут ответные матчи второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы

Эхо Москвы11:30

Российский клуб впервые вылетел от азербайджанского в еврокубках

Sports.ru15:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Кино

Ефремов записал видеообращение к главе МВД

Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Авто

Представлены изображения обновленного УАЗ 469

УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Авто

АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada

Обновлено в 03:17
Футбол

Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени

Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Происшествия

Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов

Обновлено в 13:40
Экономика

Крупнейший производитель троллейбусов продлил простой на пятый месяц

Саратовское предприятие "Тролза", крупнейший производителей троллейбусов в России, продлил простой, начавшийся в середине марта, до 19 августа включительно.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников

Обновлено в 12:19
Общество

Медведев пообещал улучшить качество главной дороги Сахалина

Дмитрий Медведев пообещал Сахалину улучшить качество главной автомобильной дороги в регионе Южно-Сахалинск – Оха.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР

Обновлено в 16:47
Армия и оружие

Авиация Минобороны и МЧС потушила пожары на площади 23 тыс. га

Обновлено в 11:41
Политика

Трамп назвал хорошим разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был «коротким, но хорошим».
Обновлено в 16:35
Политика

В офисе Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана

Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что руководитель офиса Андрей Богдан уходит в отставку.
Обновлено в 16:54
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Обновлено в 05:37
Общество

2 августа православные Твери отмечают Ильин день

Обновлено в 16:26
Происшествия

Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми

Обновлено в 07:27
Армия и оружие

Военный спутник РФ проверил другой космический аппарат на орбите

Военный спутник-инспектор, принадлежащий России, осуществил обслуживание другого российского военного спутника-регистратора.
Обновлено в 10:32
Политика

Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата

Киевский патриархат ранее ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) перестал существовать в самостоятельном качестве, будучи присоединенным к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено вчера в 10:08
Космос

В Сети обнаружили китайскую версию «Зоны 51»

Обновлено в 07:53
Здоровье

ВИЧ-инфицированным не помогают аукционы

Пациенты просят премьера скорректировать цены на препарат ламивудин В середине июля в третий раз были объявлены несостоявшимися аукционы на закупку одного из основных препаратов для ВИЧ-инфицированных — ламивудина.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия

Адвокат сестер Хачатурян: СКР отказался возбуждать дело против их отца

Адвокат Алексей Паршин, выступающий с защитой сестер Хачатурян, заявил, что Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, Михаила Хачатуряна по статьям УК РФ 117, 132 и 133 (истязание и сексуальные преступления).
Обновлено в 16:51
Футбол

Соболев признан лучшим игроком июля в РПЛ, Карпин стал лучшим тренером

Нападающий самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Соболев признан лучшим игроком июля в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается на сайте РПЛ.
Обновлено в 10:19
Происшествия

СК предъявил обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках

Следственный комитет России предъявил обвинение Алексею Миняйло, второму фигуранту дела о массовых беспорядках на несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля, заявил РБК его адвокат Алан Гамазов.
Обновлено в 11:19
Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Экономика

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

С 1 августа производится перерасчет размеров страховых пенсий.
Обновлено в 11:08
Политика

Трамп анонсировал новые пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп поделился планами ввести новые пошлины на товары из Китая.
Обновлено в 15:47
Финансы

ФРС США снизила ставку впервые с 2008 года

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые со времен глобального финансового кризиса снизила базовую процентную ставку.
Обновлено вчера в 14:01
Общество

Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа

Обновлено в 14:48
Происшествия

Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео

В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено в 18:13
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Обновлено в 08:51
Происшествия

В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских

В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено в 15:42
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное