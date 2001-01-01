Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира. Матч прошел в Баку на "Баксель-Арене".

Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы

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