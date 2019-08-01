Футбол

Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге ЕвропыТАСС вчера в 14:54

Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира. Матч прошел в Баку на "Баксель-Арене".
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"Вы не единственный "Арсенал", который проиграл в "Баку". "Нефтчи" обратился к тульскому клубу

Спорт-Экспресс03:04

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы

Газета.Ruвчера в 15:00

На Баку: тульский «Арсенал» спасет только гостевая победа

Известия31 июля в 17:00

Игрок «Нефтчи»: ответили тем из России, кто думал, что дальше пройдёт «Арсенал»

Чемпионатвчера в 16:20

«Нефтчи» — «Арсенал» — 3:0. Видеообзор ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 16:55

«Арсенал» крупно проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы

Матч ТВвчера в 14:53

Бесславные. «Арсенал» с треском вылетел из Лиги Европы

Soccer.ruвчера в 16:31
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Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
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Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил

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Обновлено в 03:01
Происшествия

Уголовное дело возбуждено из-за нападения на полицейских в Сургуте

Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения на полицейских в четверг вечером в Сургуте, сообщили в пятницу ТАСС в региональном следственном управлении СКР.
Обновлено вчера в 23:42
Наука

ВАК отменила требование о включении научного издания в РИНЦ

Как сообщает в документе сама ВАК, произошло это «в связи с проводимой РИНЦ политикой произвольного исключения из РИНЦ изданий, уже включенных в утвержденный Минобрнауки России по рекомендациям Президиума ВАК Перечень научных изданий».
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на юго-западе Москвы

Обновлено в 01:52
Происшествия

В столице Таиланда прогремели пять взрывов

Серия взрывов прогремела утром в Бангкоке.
Обновлено в 02:12
Общество

S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров

Обновлено вчера в 16:42
Общество

Синоптик посоветовал петербуржцам не рассчитывать на теплый август

Европейские регионы остаются в плену циклонического вихря, бушующего над Уралом. Август в Петербурге не будет теплым.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом Вашингтона

Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом Вашингтона, который подорвет стратегический баланс в мире, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Обновлено в 03:37
Политика

Кличко сравнил себя с английской королевой

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Театры

Армен Джигарханян после долгого перерыва вернулся в театр

Армен Джигарханян после длительного перерыва, связанного с болезнью, вернулся в свой театр.
Обновлено в 01:24
Экономика

Медведев оценил ситуацию с подрядчиками

Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Гаджеты

Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Гаджеты

Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон

Компания Xiaomi презентовала смартфон Black Shark 2 Pro. Игровое устройство стало самым мощным смартфоном в мире.
Обновлено 31 июля в 21:13
Политика

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Политика

Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ и поблагодарил их за службу

Шойгу поблагодарил военнослужащих за преданную службу и пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие

СБУ сообщила, что пропавшими без вести в Донбассе числятся 258 человек

Служба безопасности Украины сообщает, что пропавшими без вести за период конфликта на востоке Украины числятся 258 человек.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Задержан глава АТИ Набережных Челнов Айрат Насыбуллин

Главу АТИ Челнов подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие

Первые два Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров

Первые два Ил-76 вылетели из аэропорта Красноярска для тушения лесных пожаров в регионе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 02:22
Политика

Дым от пожаров в Сибири дошёл до США и Канады

«Дым простирается через восточную часть России на Аляску вниз по западному побережью Канады, а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла», — отмечается в сообщении Центра космических полётов NASA в Гринбелте.
Обновлено вчера в 09:24
Общество

От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут

Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено вчера в 22:48
Кино

В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»

На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
Обновлено вчера в 10:55
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 27 копеек — до 64,62 рубля. Курс евро увеличился на 24 копейки и составил 71,57 рубля.
Обновлено в 03:01
Общество

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Общество

Православные отмечают Ильин день

Обновлено вчера в 18:00
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
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Шоу-бизнес

Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак

Поклонники пары радовались за звезд, а режиссер решил окончательно расставить все точки над i. На своей странице Богомолов опубликовал видео, на котором запечатлена Ксения, волосы телеведущей развевает ветер, а сама она кокетливо позирует перед камерой.
Обновлено вчера в 12:26
Шоу-бизнес

Ольга Бузова помолилась за страну из-за лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 02:59
Политика

Экс-госсекретарь США Райс призвала украинцев жить в мире с Россией

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс призвала украинцев "не отторгать россиян", Украине стоит жить в мире со своим российским соседом.
Обновлено в 01:12
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