Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге ЕвропыТАСС вчера в 14:54
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира. Матч прошел в Баку на "Баксель-Арене".
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Игрок «Нефтчи»: ответили тем из России, кто думал, что дальше пройдёт «Арсенал»
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