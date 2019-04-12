Футбол
«Арсенал» продлил контракт с ЛевашовымСпорт-Экспресс 05:24
Левашов провел 35 матчей за "Арсенал" в чемпионате России, 12 из них сыграл на ноль. 👍🏻🤘🏻😃ПФК "Арсенал" продлил контракт с Михаилом Левашовым Новое трудовое соглашение действует до 31 мая 2021 года. ПФК "Арсенал" продлил контракт с 27-летним вратарем.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Экономика
Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года
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Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
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Валентина Терешкова заложила аллею в аэропорту Саратова
Первой на аллее появится табличка Терешковой с автографом, который отольют в металле. Новый аэропорт строится в 30 километрах от Саратова.
Обновлено в 06:45
Политика
Украина объявила в розыск капитана «Норда»
Оболонский районный суд в Киеве в пятницу, 12 апреля, объявил в розыск капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в своем Telegram-канале.
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Зампред ЦБ рассказала о низком качестве выданных застройщикам кредитов
С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан.
Обновлено в 08:22
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Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
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Режиссёр Сергей Страхов умер в возрасте 82 лет
«11 апреля на 83-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, члена Союза кинематографистов России, режиссёра документального и научно-популярного кино, заслуженного деятеля искусств Грузии Сергея Алексеевича Страхова», — говорится в заявлении.
Обновлено в 09:47
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Мамаев не смог сдержать радости от показаний свидетеля-болельщика
Российский футболист Павел Мамаев обрадовался показаниям свидетеля Игоря Павлова, который увлекается спортом и охарактеризовал поведение спортсменов в день конфликта 8 октября с положительной стороны, передаёт корреспондент ИА REGNUM из зала суда.
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Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
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Haval начал продажи Haval Н2 и Н6 с новым логотипом
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
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«Билайн» позволит самостоятельно регистрировать новые SIM-карты
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») уже в следующем месяце предложит российским абонентам новую услугу — самостоятельную регистрацию SIM-карт.
Обновлено в 10:05
Наука
Математики МГУ создали новую геометрию
Математики из МГУ совместно с иностранными специалистами заложили основы Нийенхейсовой геометрии – раздела математики, который тесно связан с интегрируемыми системами, алгеброй, дифференциальной геометрией и математической физикой.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
В ЛНР назвали число погибших бойцов ВСУ в Донбассе
Обновлено в 08:08
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Евросоюз
АвтоВАЗ с мая этого года прекратит поставки автомобилей Lada в Европу.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке
По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
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Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
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Обновлено вчера в 15:00
Общество
Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.
Обновлено в 10:00
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбы за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
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Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
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Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Экономика
Силуанов подписал директиву правительства о продаже «Трансконтейнера»
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов подписал директиву о продаже доли государства в компании "Трансконтейнер".
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море
Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
Спорт
Российские фигуристы занимают третье место на командном ЧМ в Фукуоке
По итогам двух дней командного чемпионата мира сборная России осталась третьей, но сократила отставание от японских фигуристов до девяти очков, половину из которых вполне могут отыграть Забияко и Энберт в произвольной программе пар.
Обновлено в 10:04