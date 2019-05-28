Футбол
Тульский «Арсенал» продлил контракт с тремя игрокамиЕвро-футбол.ру вчера в 11:03
Тульский "Арсенал" объявил о продлении контракта с тремя игроками команды. Новые соглашения получили вратари Егор Шамов и Артур Нигматуллин, а также полузащитник Кантемир Берхамов. Напомним, "Арсенал" занял шестое место в РПЛ и квалифицировался в Лигу Европы.
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«Арсенал» объявил о продлении контрактов с Нигматуллиным, Шамовым и Берхамовым
Чемпионатвчера в 10:16
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