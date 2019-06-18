Футбол
Тульский «Арсенал» продлил контракт с Максимом БеляевымТульская служба новостей 12:15
Контракт на два года подписал Максим Беляев с тульским «Арсеналом». Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:30, Вашингтон
ЖКХ
Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт
Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Авто
АвтоВАЗ решил проблему некачественной покраски Lada 4x4
В настоящее время в цехе уже функционируют пять мониторов. В дальнейшем планируется установка дополнительных.
Обновлено в 03:55
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Политика
Путин провел совещание по «Прямой линии»
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия", которая выйдет в эфир 20 июня в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 15:12
Энергетика
Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин
Правительство РФ разъяснило ситуацию с ростом цен на бензин в связи с противоречивыми трактовками статистики Росстата по их динамике, говорится в сообщении кабмина.
Обновлено в 15:00
Происшествия
ФСБ проводит обыски в частном московском музее «Собрание»
В музей частных коллекций "Собрание", который располагается в центре Москвы, пришли с обыском сотрудники ФСБ.
Обновлено в 08:21
Общество
Москва определила сроки перехода на раздельный сбор мусора
Датой начала первого этапа перехода к раздельному сбору мусора названо 1 января 2020 года.
Обновлено в 14:38
Общество
Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте
18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Футбол
Адвокат Мишеля Платини описал его допрос
Уильям Бурдон, адвокат бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, заявил, что функционера не арестовали.
Обновлено в 13:16
Общество
Мнимых бедных планируют лишить государственных пособий
В России ряд чиновников из регионов предлагают оставить без госпособий так называемых «мнимых» бедных.
Обновлено вчера в 03:39
Общество
Ступени Ленинской библиотеки ведут к гостайне
В столичном департаменте капитального ремонта работы связали с аварийным состоянием лестницы из-за «разрушенного или совсем отсутствующего» бетонного основания.
Обновлено в 11:54
Футбол
«Ростов» поддержал Гацкана, у которого скончался отец
Скоропостижно скончался отец капитана «Ростова» Александра Гацкана. Об этом ростовский клуб сообщил на своей странице в Twitter.
Обновлено в 15:22
Политика
В МВД призвали провести ревизию ПДД
В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Марат Башаров терпеть не может ненатуральных девушек
Обновлено в 05:34
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Политика
Кремль прокомментировал слова Кудрина о бедности в стране
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности в стране.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Авто
Названы самые капризные современные двигатели
Обновлено вчера в 08:36
Экономика
Минтруд назвал регионы с самой высокой пенсией
Самые высокие пенсии в России получают на Чукотке, в Ненецком АО, Магаданской области, Камчатском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО, говорится в докладе по результатам мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год, подготовленном министерством труда и соцзащиты.
Обновлено вчера в 07:20
Энергетика
Польша хочет получить от России компенсацию за грязную нефть
Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена добиться от российских партнёров компенсации за поставку грязной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 09:21
Общество
Три российских ресторана попали в рейтинг 120 лучших ресторанов мира
Один московский и два петербуржских ресторана вошли в расширенный список 120 лучших ресторанов мира от компании S.Pellegrino.
Обновлено в 14:51
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Здоровье
Составлен ТОП-5 вредных для женщин продуктов
Эксперты в области диетологии и медицины составили ТОП-5, в который вошли особенно нежелательные для женщин блюда и продукты питания.
Обновлено в 03:07
Футбол
Молдавские клубы узнали своих соперников в еврокубках
Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 09:00
Политика
В «Газпроме» напомнили Украине условие решения вопроса о транзите
Наши украинские покупатели покупают тот же российский газ, который поступает на Украину при помощи реверса, по цене, значительно превышающей цены, которые существовали в рамках нашего контракта.
Обновлено в 11:11