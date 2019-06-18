Футбол

Тульский «Арсенал» продлил контракт с Максимом БеляевымТульская служба новостей 12:15

Контракт на два года подписал Максим Беляев с тульским «Арсеналом». Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Беляев продлил контракт с тульским «Арсеналом»

Советский спорт07:07

Тульский «Арсенал» продлил контракт с Беляевым

Sport24.ru06:55

Максим Беляев подписал новое соглашение с «Арсеналом»

Тульские новости06:58

«Арсенал» (Тула) продлил контракт с Беляевым

Чемпионат07:16

Максим Беляев продлил контракт с «Арсеналом»

Спорт-Экспресс07:03

Тульский «Арсенал» продлил контракт с Максимом Беляевым

Тульская пресса07:43

Беляев продлил контракт с «Арсеналом». Им интересовались «Спартак» и «Локомотив»

Sports.ru06:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:30, Вашингтон
ЖКХ

Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт

Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Авто

АвтоВАЗ решил проблему некачественной покраски Lada 4x4

В настоящее время в цехе уже функционируют пять мониторов. В дальнейшем планируется установка дополнительных.
Обновлено в 03:55
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Политика

Путин провел совещание по «Прямой линии»

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия", которая выйдет в эфир 20 июня в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 15:12
Энергетика

Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин

Правительство РФ разъяснило ситуацию с ростом цен на бензин в связи с противоречивыми трактовками статистики Росстата по их динамике, говорится в сообщении кабмина.
Обновлено в 15:00
Происшествия

ФСБ проводит обыски в частном московском музее «Собрание»

В музей частных коллекций "Собрание", который располагается в центре Москвы, пришли с обыском сотрудники ФСБ.
Обновлено в 08:21
Общество

Москва определила сроки перехода на раздельный сбор мусора

Датой начала первого этапа перехода к раздельному сбору мусора названо 1 января 2020 года.
Обновлено в 14:38
Общество

Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте

18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.
Обновлено в 14:08
Футбол

Адвокат Мишеля Платини описал его допрос

Уильям Бурдон, адвокат бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, заявил, что функционера не арестовали.
Обновлено в 13:16
Общество

Мнимых бедных планируют лишить государственных пособий

В России ряд чиновников из регионов предлагают оставить без госпособий так называемых «мнимых» бедных.
Обновлено вчера в 03:39
Общество

Ступени Ленинской библиотеки ведут к гостайне

В столичном департаменте капитального ремонта работы связали с аварийным состоянием лестницы из-за «разрушенного или совсем отсутствующего» бетонного основания.
Обновлено в 11:54
Футбол

«Ростов» поддержал Гацкана, у которого скончался отец

Скоропостижно скончался отец капитана «Ростова» Александра Гацкана. Об этом ростовский клуб сообщил на своей странице в Twitter.
Обновлено в 15:22
Политика

В МВД призвали провести ревизию ПДД

В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Марат Башаров терпеть не может ненатуральных девушек

Обновлено в 05:34
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Происшествия

В Кемерово приземлился самолет НАТО

В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Политика

Кремль прокомментировал слова Кудрина о бедности в стране

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности в стране.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Авто

Названы самые капризные современные двигатели

Обновлено вчера в 08:36
Экономика

Минтруд назвал регионы с самой высокой пенсией

Самые высокие пенсии в России получают на Чукотке, в Ненецком АО, Магаданской области, Камчатском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО, говорится в докладе по результатам мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год, подготовленном министерством труда и соцзащиты.
Обновлено вчера в 07:20
Энергетика

Польша хочет получить от России компенсацию за грязную нефть

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена добиться от российских партнёров компенсации за поставку грязной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 09:21
Общество

Три российских ресторана попали в рейтинг 120 лучших ресторанов мира

Один московский и два петербуржских ресторана вошли в расширенный список 120 лучших ресторанов мира от компании S.Pellegrino.
Обновлено в 14:51
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Здоровье

Составлен ТОП-5 вредных для женщин продуктов

Эксперты в области диетологии и медицины составили ТОП-5, в который вошли особенно нежелательные для женщин блюда и продукты питания.
Обновлено в 03:07
Футбол

Молдавские клубы узнали своих соперников в еврокубках

Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 09:00
Политика

В «Газпроме» напомнили Украине условие решения вопроса о транзите

Наши украинские покупатели покупают тот же российский газ, который поступает на Украину при помощи реверса, по цене, значительно превышающей цены, которые существовали в рамках нашего контракта.
Обновлено в 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Беляев Максим Александрович
Российский футболист
Российский футболист, защитник тульского «Арсенала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное