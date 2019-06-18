Футбол

Тульский «Арсенал» продлил контракт с Максимом БеляевымТульская служба новостей 12:15

Контракт на два года подписал Максим Беляев с тульским «Арсеналом». Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Оттава» продлила контракт с защитником Энглундом

Чемпионат13:45

Максим Беляев подписал новое соглашение с «Арсеналом»

Тульские новости06:58

Тульский «Арсенал» продлил контракт с Беляевым

Sport24.ru06:55

Тульский «Арсенал» продлил контракт с Максимом Беляевым

Тульская пресса07:43

Максим Беляев продлил контракт с «Арсеналом»

Спорт-Экспресс07:03

Беляев продлил контракт с тульским «Арсеналом»

Советский спорт07:07

Беляев продлил контракт с «Арсеналом». Им интересовались «Спартак» и «Локомотив»

Sports.ru06:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 13:58, Вашингтон
Футбол

Мата согласовал с «Манчестер Юнайтед» новый контракт

Согласно источнику, в ближайшее время хавбек подпишет новый контракт с клубом, рассчитанный на один год.
Обновлено в 13:11
Происшествия

После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек

Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово

Самолет, на котором певец летел вместе со своими детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 12:53
Политика

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Обновлено в 08:56
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Обновлено в 09:00
Политика

Трамп решил назначить нового главу Пентагона

Новым и.о. главы Пентагона станет министр армии Марк Эспер, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:42
Экономика

Кудрин объяснил свои слова об угрозе социального взрыва

Накануне, 17 июня, в эфире программы «Познер» Кудрин сказал, что не исключает возникновения социального взрыва, так как «бедность в стране стала позором» и 12,5 млн россиян живут за чертой бедности.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе назвали СМИ

Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 13:23
Политика

ЕС отложил начало переговоров по приему Албании и Северной Македонии

Страны Евросоюза отложили до октября начало переговоров по присоединению к Союзу Албании и Северной Македонии.
Обновлено в 12:53
Футбол

Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»

31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 10:45
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Авто

АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada

Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24
Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено в 13:04
Общество

В России введены штрафы за разведение костра в лесу во время режима ЧС

Ужесточение закона объясняется тем, что россияне часто не соблюдают режим ЧС в лесах и разводят костры, нарушая тем самым правила пожарной безопасности.
Обновлено в 12:47
Энергетика

Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%

Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Политика

В МВД заявили о необходимости ревизии Правил дорожного движения

Первый замглавы МВД Александр Горовой заявил о необходимости ревизии Правил дорожного движения.
Обновлено в 10:13
Кино

В Сети появился тизер сериала о финансовой пирамиде с Кирстен Данст

Канал Showtime опубликовал в YouTube тизер сериала «Как стать Богом в Центральной Флориде». В главной роли снялась Кирстен Данст.
Обновлено в 11:47
Религия

Мэр Екатеринбурга назвал обсуждаемые адреса площадок для храма

Власти Екатеринбурга детально обсуждают с архитекторами четыре адреса, предложенных для строительства собора Святой Екатерины.
Обновлено в 11:20
Интернет

Facebook запускает собственную криптовалюту

Обновлено в 09:57
Политика

Зеленский попросил у Европы помощи в восстановлении Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа может помочь Киеву в восстановлении Донбасса.
Обновлено в 06:46
Политика

Второй иностранный арбитраж получил право работать в России

Новак назвал позитивной тенденцией выдачу разрешений властями РФ Гонконгскому и Венскому арбитражам.
Обновлено в 13:31
Баскетбол

Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА

Обновлено в 11:16
Теннис

Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке

Обновлено в 12:28
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Экономика

Минтруд назвал регионы с самыми большими пенсиями в России

«По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, средний размер пенсии в целом по РФ по состоянию на 1 января 2019 года составил 14 тыс. 825 рублей, при этом наибольший ее размер отмечается в Дальневосточном федеральном округе (16 тыс. 534 рубля), наименьший в Южном (13 тыс. 564 рубля) и Северо-Кавказском (12 тыс. 865 рублей) федеральных округах», – сообщается на сайте Минтруда.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес

Врачи спасают измученного болью отца Жанны Фриске

Обновлено в 08:23
Происшествия

Видео катастрофы в Шереметьево слили в Сеть два капитана полиции

Обновлено в 10:50
Футбол

Во Франции арестовали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини

Во Франции по подозрению в коррупции арестовали бывшего президента Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает 18 июня Mediapart.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Китайские СМИ назвали российскую технику, против которой бессильны США

Российские электронные глушители способны полностью вывести из строя американские GPS-приемники и стали настоящей "головной болью" для США, пишет китайский портал Sina.
Обновлено в 12:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Беляев Максим Александрович
Российский футболист
Российский футболист, защитник тульского «Арсенала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное