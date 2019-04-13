Футбол
Тульский «Арсенал» принимает «Урал»Тульские Известия 03:31
В субботу, 13 апреля в Туле состоится матч чемпионата России по футболу между тульским "Арсеналом" и екатеринбургским "Уралом".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:52, Ашберн
Шоу-бизнес
Беременная жена Венсана Касселя обнажилась для обложки глянца
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как звезда 90-х годов прошлого века модель Синди Кроуфорд полностью обнажилась для съемки.
Обновлено в 06:29
Космос
В NASA раскрыли секрет установленных на Луне флагов США
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие
Грушко: Россия отреагирует на усиление активности НАТО в Черном море
Российская Федерация, которая негативно относится к усилению активности Североатлантического альянса в Черноморском регионе, примет необходимые меры для нейтрализации угроз.
Обновлено в 13:30
Общество
Новый вход у Боровицких ворот Кремля откроют для туристов в этом году
Новый вход на территорию Московского Кремля откроется для туристов через несколько месяцев у Боровицких ворот.
Обновлено в 20:24
Музыка
Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Общество
Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»
Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Политика
Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников
Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни.
Обновлено в 19:36
Происшествия
У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба
В пригороде Мельбурна Праран у входа в ночной клуб произошла стрельба, несколько человек получили ранения.
Обновлено в 18:17
Происшествия
Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено в 02:59
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
После тюнинга авто следует предоставить на осмотр в ГИБДД, по итогам которого хозяину машины выдадут свидетельство или откажут в его выдаче.
Обновлено вчера в 04:31
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров
В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
СМИ: запуск спутника «Благовест» с Байконура отложили до июля
Как стало известно агентству РИА Новости, запуск военного спутника "Благовест" с Байконура отложили до июля.
Обновлено в 20:25
Наука
Корейские ученые обнаружили отпечатки лап самого мелкого динозавра
Следы, обнаруженные группой корейских ученых, возглавляемой Кун-Су Кимом, были оставлены ящерами Minisauripus — их размеры не превышали двадцати сантиметров, поэтому существа считаются самыми мелкими тераподами.
Обновлено 11 апреля в 08:04
Технологии
Noonpost (Египет): почему лето 2019 будет самым тёплым? (NoonPost)
В прошлом году лето было тёплым для всех жителей Земли.
Обновлено в 18:30
Экономика
Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»
Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Технологии
Эксперт: разработку дронов можно ускорить с помощью белорусской компании
Российские разработчики беспилотных летательных аппаратов (БЛА) вертолетного типа могут ускорить создание дронов за счет компетенций белорусской компании INDELA, считает ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.
Обновлено в 20:15
Политика
В Раде рассказали, почему Порошенко получил прозвище Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 15:17
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Происшествия
Школьник ударил ножом одноклассника в Москве
Школьник ударил ножом в спину одноклассника на западе Москвы, передает "Комсомольская правда".
Обновлено в 19:57
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
В Лондоне неизвестный на машине врезался в автомобиль посла Украины. При его задержании стражам порядка пришлось применить оружие.
Обновлено в 10:31
Здоровье
Мать 13-летнего ребёнка, перенёсшего рак мозга, доказывает его право на инвалидность
Пять лет назад у Антона Потехина из Улан-Удэ диагностировали рак мозга.
Обновлено в 07:59
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Здоровье
Врачи назвали одежду, спасающую от клещей
Как сообщает ToDay News Ufa, врачи рекомендуют отдавать предпочтение одежде в светлых тонах. На ней можно быстрее заметить клеща.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено в 12:57
Происшествия
В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожар
В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар.
Обновлено в 16:14
Экономика
Петр Толстой стал лидером по доходам за год среди вице-спикеров Думы
Вторую строчку в рейтинге занимает вице-спикер Ольга Епифанова (фракция "Справедливая Россия") - ее доход в 2018 году составил чуть больше 21 млн рублей, в 2017 году она задекларировала 25,4 млн рублей.
Обновлено вчера в 15:51