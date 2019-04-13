Футбол

Тульский «Арсенал» принимает «Урал»Тульские Известия вчера в 03:31

В субботу, 13 апреля в Туле состоится матч чемпионата России по футболу между тульским "Арсеналом" и екатеринбургским "Уралом".
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Защитник тульского «Арсенала»: «Мы хотим выйти в финал»

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Первый сухой матч «Урала». Команда Парфенова устояла в Туле

Спорт-Экспрессвчера в 09:25

В. Альварес: работа над ошибками поможет «Арсеналу» выйти в финал Кубка России

Чемпионатвчера в 12:34

«Арсенал» сыграл вничью с «Уралом» в 23-м туре РПЛ

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«Арсенал» и «Урал» не выявили победителя

Матч ТВвчера в 08:53

Сухая весна «Арсенала»: шесть матчей подряд на ноль

MySLO.ruвчера в 12:21

Тульский «Арсенал» не смог обыграть «Урал»

Тульские новостивчера в 10:02
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Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе открыла свой бизнес

Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение в парке «Лосиный остров»

Пожарные и лесники отстояли национальный парк "Лосиный остров" в Подмосковье, где накануне вечером произошел крупный пожар.
Обновлено в 01:50
Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка

Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Единоборства

Макгрегор позвал Ломаченко в ММА

Обновлено вчера в 19:00
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Важное за сутки

Определилась победительница конкурса «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области, говорится на сайте мероприятия.
Обновлено в 02:29
Технологии

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Единоборства

Порье вызвал Нурмагомедова на бой

Американец Дастин Порье, завоевавший титул временного чемпиона UFC в лёгком весе, бросил вызов действующему чемпиону организации, россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В Тюмени в ходе КТО ликвидированы сторонники ИГ

В Тюмени в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено 12 апреля в 16:34
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Происшествия

Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало

Трое граждан Украины пытались вывезти из Волынской области в Белоруссию 800 килограмм сала. Об этом сообщила украинская госпогранслужба.
Обновлено вчера в 23:57
Космос

Это лето будет самым жарким

Лето 2019 года обещает быть самым жарким для всех жителей планеты, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:38
Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено 12 апреля в 12:34
Авто

Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Политика

Зеленский заявил о готовящейся против него провокации на дебатах

Владимир Зеленский в интервью агентство «Новини Украины» заявил, что его противники готовят против него провокацию на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 21:59
Политика

В Крыму пригласили сирийских солдат и детей на лечение

«Глава Крыма Сергей Валерьевич Аксёнов пригласил 30—40 сирийских солдат и 50 сирийских детей, пострадавших во время антитеррористической войны, на лечение в крымских здравницах», — заявил Мурадов.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В аэропорту Кувейта обнаружена отправленная американским военным бомба

По данным источника, посылка отправлена американским военным.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека

На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В результате торнадо в Техасе погибли дети

В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено вчера в 19:28
Гаджеты

Глава OnePlus: гибкие экраны в смартфонах не дают никаких преимуществ

Обновлено вчера в 04:55
Игры

Black Mesa побила рекорд по времени разработки

Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»

Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено вчера в 11:43
Экономика

Германию назвали «проблемным ребенком» Европы

Издание отмечает, что на протяжении десятка лет Германия в Европе была «примерным ребенком» с точки зрения экономики, но теперь становится «проблемным ребенком».
Обновлено в 01:23
Баскетбол

Дабл-дабл Дерозана помог «Сан-Антонио» обыграть «Денвер»

«Сан-Антонио» в гостях обыграл «Денвер» и повел в серии первого раунда плей-офф.
Обновлено в 01:10
Происшествия

WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.
Обновлено 12 апреля в 15:50
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