Тульский «Арсенал» принимает «Урал»Тульские Известия 03:31

В субботу, 13 апреля в Туле состоится матч чемпионата России по футболу между тульским "Арсеналом" и екатеринбургским "Уралом".

Политика Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.

Наука Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.

Политика ЕС исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине Евросоюз (ЕС) исключил из списка санкций, который был создан в 2014 году в связи с событиями на Украине, девять человек, близких к экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

Важное за сутки Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.

Хоккей Кучеров дисквалифицирован на одну игру Кубка Стэнли Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными Недавно 43-летняя Анастасия Волочкова сказала, что жителям России стоит обратить внимание на качество своей работы вместо того, чтобы делать виноватым во всем президента Владимира Владимировича Путина.

Шоу-бизнес Максим Галкин рассказал, как начинался их с Аллой Пугачевой роман Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Максим Галкин В 2008 году Пугачева и Галкин перестали скрывать свои отношения, а еще через три года, 23 декабря 2011-го, заключили брак.

Технологии Самый большой в мире самолет совершил первый полет В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.

Происшествия У ночного клуба в Австралии произошла стрельба Австралийская редакция Daily Mail сообщает о четырех пострадавших. Газета уточняет, что стрельба произошла у ночного клуба Love Machine.

Экономика Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.

Здоровье В Таджикистане оценили расходы на взятки врачам В 2018 году жители Таджикистана потратили на взятки врачам около $320 млн.

Происшествия Члена ОНК Москвы Павла Пятницкого задержали за стрельбу из машины Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий задержан после стрельбы в центре города, на него завели уголовное дело о хулиганстве.

Футбол Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.

Происшествия В Судане в районе Хартумского университета прогремела стрельба В районе Хартумского университета в столице Судана неизвестные устроили стрельбу. Район инцидента оцеплен полицией.

Шоу-бизнес Вдова Децла прячет сына от родни рэпера Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.

Происшествия Скотленд-Ярд не связывает инцидент у посольства Украины с терроризмом Скотленд-Ярд не связывает нападение неизвестного на автомобиль посольства Украины в Лондоне с терроризмом.

Экономика Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.

Политика Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.

Происшествия В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.

Политика Порошенко призвал Зеленского не прятаться от избирателей Президент Украины Петр Порошенко напомнил шоумену Владимиру Зеленскому про дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Происшествия В Тюмени отменен режим контртеррористической операции Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.

Политика Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.