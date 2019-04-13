Футбол
Тульский «Арсенал» принимает «Урал»Тульские Известия 03:31
В субботу, 13 апреля в Туле состоится матч чемпионата России по футболу между тульским "Арсеналом" и екатеринбургским "Уралом".
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Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров
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