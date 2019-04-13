Футбол

Тульский «Арсенал» принимает «Урал»Тульские Известия 03:31

В субботу, 13 апреля в Туле состоится матч чемпионата России по футболу между тульским "Арсеналом" и екатеринбургским "Уралом".
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Сухая весна «Арсенала»: шесть матчей подряд на ноль

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Тульский «Арсенал» не смог обыграть «Урал»

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«Арсенал» и «Урал» не выявили победителя

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«Огненный матч»: тульский «Арсенал» сдержал свое слово

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Первый сухой матч «Урала». Команда Парфенова устояла в Туле

Спорт-Экспресс09:25

«Арсенал» сыграл вничью с «Уралом» в 23-м туре РПЛ

Советский спорт09:01
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:18, Ашберн
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Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
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Наука

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
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Политика

ЕС исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Евросоюз (ЕС) исключил из списка санкций, который был создан в 2014 году в связи с событиями на Украине, девять человек, близких к экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
Обновлено в 08:14
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Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
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Армия и оружие

Израильский беспилотник нарушил воздушное пространство Ливана

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Кучеров дисквалифицирован на одну игру Кубка Стэнли

Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными

Недавно 43-летняя Анастасия Волочкова сказала, что жителям России стоит обратить внимание на качество своей работы вместо того, чтобы делать виноватым во всем президента Владимира Владимировича Путина.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал, как начинался их с Аллой Пугачевой роман

Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Максим Галкин В 2008 году Пугачева и Галкин перестали скрывать свои отношения, а еще через три года, 23 декабря 2011-го, заключили брак.
Обновлено в 16:49
Происшествия

В парке «Лосиный остров» бушует крупный пожар

В национальном парке "Лосиный остров" произошел крупный пожар.
Обновлено в 16:14
Технологии

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Происшествия

У ночного клуба в Австралии произошла стрельба

Австралийская редакция Daily Mail сообщает о четырех пострадавших. Газета уточняет, что стрельба произошла у ночного клуба Love Machine.
Обновлено в 18:47
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Здоровье

В Таджикистане оценили расходы на взятки врачам

В 2018 году жители Таджикистана потратили на взятки врачам около $320 млн.
Обновлено в 17:03
Происшествия

Члена ОНК Москвы Павла Пятницкого задержали за стрельбу из машины

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий задержан после стрельбы в центре города, на него завели уголовное дело о хулиганстве.
Обновлено в 07:37
Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров

В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.
Обновлено в 07:35
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

В Судане в районе Хартумского университета прогремела стрельба

В районе Хартумского университета в столице Судана неизвестные устроили стрельбу. Район инцидента оцеплен полицией.
Обновлено в 17:19
Футбол

«Ювентус» без Роналду проиграл СПАЛу

Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Вдова Децла прячет сына от родни рэпера

Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Скотленд-Ярд не связывает инцидент у посольства Украины с терроризмом

Скотленд-Ярд не связывает нападение неизвестного на автомобиль посольства Украины в Лондоне с терроризмом.
Обновлено в 11:00
Экономика

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель

Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 16:57
Происшествия

В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра

Здание Украинского культурного центра в городе Гамильтон вблизи Торонто было уничтожено в результате пожара.
Обновлено в 14:08
Политика

Порошенко призвал Зеленского не прятаться от избирателей

Президент Украины Петр Порошенко напомнил шоумену Владимиру Зеленскому про дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Происшествия

В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Политика

Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено в 13:57
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Два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы

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Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»

Обновлено в 14:44
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