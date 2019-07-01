Футбол
Тульский «Арсенал» примет на своем поле бакинский «Нефтчи»КП - Тула вчера в 02:50
Тульский «Арсенал» примет на своем поле бакинский «Нефтчи». Матч 2 квалификационного раунда Лиги Европы состоится 25 июля. Для футболистов «Арсенал» и болельщиков клуба - это важное историческое событие.
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До еврокубков тульский «Арсенал» и «Нефтчи» не встречались никогда прежде
Тульские новостивчера в 15:42
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
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Ученые объяснили, чем опасен повышенный уровень сахара в крови
Корейские медики пришли к выводу, что вероятность возникновения рака поджелудочной железы многократно возрастает даже при незначительном повышении уровня сахара в крови, в том числе у вполне здорового человека, пишет в среду Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
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В Турции выстрелили в белорусского дипломата
В столице Турции Анкаре мужчина выстрелил в заместителя секретаря по административным вопросам посольства Белоруссии Александра Поганшева.
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Навальный арестован на 30 суток
В Москве суд арестовал Александра Навального на 30 суток.
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Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной
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Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском крае ликвидировали
В детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае потушили пожар, в результате которого погибла девочка 2008 года рождения и еще четверо детей пострадали.
Обновлено 22 июля в 19:12
Политика
Украина задумала расширить санкции против России
Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций против России, сообщается на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий.
Обновлено в 15:18
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
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Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
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Политика
Захарова заявила об искажении корреспондентом Би-би-си цитаты Путина
Факт неверного цитирования британским журналистом заявлений президента России Владимира Путина привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook-аккаунте в среду, 24 июля.
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Общество
Google оштрафовали за рекламу о написании дипломных работ
В сообщении регулятора говорится, что Google LLC был оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе и распространение объявлений о написании выпускных квалификационных работ.
Обновлено в 12:21
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Игры
В PlayStation Store стартовала масштабная летняя распродажа
Sony продолжает активно баловать своих пользователей чередой крупных предложений: под завершение сразу четырёх акций в PS Store компания решила начать летнюю распродажу со множеством скидок на различные проекты.
Обновлено в 03:57
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
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Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Политика
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Политика
Спецпрокурор Мюллер подтвердил невозможность обвинений против Трампа
Что Мюллер рассказал конгрессу Доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США не оправдывает президента Дональда Трампа, но и не дает оснований выдвинуть обвинения против действующего президента.
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Наука
Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза
Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
Обновлено в 07:20
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Политика
Джонсон назначил главу МВД Великобритании на пост министра финансов
По данным телеканала, должность главы МВД Британии займет бывший министр по делам международного развития Прити Пател.
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