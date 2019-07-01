Футбол

Тульский «Арсенал» примет на своем поле бакинский «Нефтчи»КП - Тула вчера в 02:50

Тульский «Арсенал» примет на своем поле бакинский «Нефтчи». Матч 2 квалификационного раунда Лиги Европы состоится 25 июля. Для футболистов «Арсенал» и болельщиков клуба - это важное историческое событие.
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Ожидание аншлага и дебюта в еврокубках. «Арсенал» готовится к матчу с «Нефтчи»

ТАСС15:21

До еврокубков тульский «Арсенал» и «Нефтчи» не встречались никогда прежде

Тульские новостивчера в 15:42

Уже в четверг. Тульский «Арсенал» сыграет «Нефтчи»

Тульская прессавчера в 03:17

На матче «Арсенал» - «Нефтчи» ожидается аншлаг

Спорт-Экспрессвчера в 07:58

Матч Лиги Европы: 25 июля тульский «Арсенал» сразится с бакинским «Нефтчи»

Центр 71вчера в 02:55

Туляков приглашают поддержать «Арсенал» в первом матче Лиги Европы

Первый Тульскийвчера в 01:18

Туляков приглашают на матч «Арсенал» - «Нефтчи»

Молодой коммунар22 июля в 14:57
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
Политика

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Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
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Ученые объяснили, чем опасен повышенный уровень сахара в крови

Корейские медики пришли к выводу, что вероятность возникновения рака поджелудочной железы многократно возрастает даже при незначительном повышении уровня сахара в крови, в том числе у вполне здорового человека, пишет в среду Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
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В Турции выстрелили в белорусского дипломата

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Политика

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Происшествия

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Происшествия

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В детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае потушили пожар, в результате которого погибла девочка 2008 года рождения и еще четверо детей пострадали.
Обновлено 22 июля в 19:12
Политика

Украина задумала расширить санкции против России

Правительство Украины намерено внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций против России, сообщается на сайте министерства по вопросу временно оккупированных территорий.
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Политика

Захарова заявила об искажении корреспондентом Би-би-си цитаты Путина

Факт неверного цитирования британским журналистом заявлений президента России Владимира Путина привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook-аккаунте в среду, 24 июля.
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Общество

Google оштрафовали за рекламу о написании дипломных работ

В сообщении регулятора говорится, что Google LLC был оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе и распространение объявлений о написании выпускных квалификационных работ.
Обновлено в 12:21
Общество

Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО

Обновлено в 06:25
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Происшествия

Серов против: за вора в законе вступились Лещенко и Успенская

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Игры

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Sony продолжает активно баловать своих пользователей чередой крупных предложений: под завершение сразу четырёх акций в PS Store компания решила начать летнюю распродажу со множеством скидок на различные проекты.
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Общество

Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
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В США умер российский боксер Максим Дадашев

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Обновлено вчера в 12:01
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Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
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Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России

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Спецпрокурор Мюллер подтвердил невозможность обвинений против Трампа

Что Мюллер рассказал конгрессу Доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США не оправдывает президента Дональда Трампа, но и не дает оснований выдвинуть обвинения против действующего президента.
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На Кубани отец посадил своего сына на цепь: следственное видео

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Наука

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Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
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Политика

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Джонсон назначил главу МВД Великобритании на пост министра финансов

По данным телеканала, должность главы МВД Британии займет бывший министр по делам международного развития Прити Пател.
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