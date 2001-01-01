Футбол

Тульский «Арсенал» примет московский «Спартак»Тульская служба новостей 01:00

Арсенал (Тула) — Спартак
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Эванс Кангва
6′
Игорь Горбатенко
22′
Сергей Ткачев
24′
Резиуан Мирзов
37′
Эванс Кангва
Анри Хагуш
46′
Сергей Ткачев
57′
59′
Аяз Гулиев
Денис Глушаков
59′
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
Георгий Костадинов
60′
75′
Фернандо
Максим Глушенков
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
90′+2′
Лука Джорджевич
Гурам Аджоев
90′+2′
Тульский "Арсенал" в матче 25-го тура премьер-лиги дома примет московский "Спартак". Матч состоится 25 апреля в 20.30. Напомним, рассудит игру арбитр из Нижнего Новгорода Михаил Вилков.
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