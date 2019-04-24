Футбол
Тульский «Арсенал» примет московский «Спартак»Тульская служба новостей 01:00
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Тульский "Арсенал" в матче 25-го тура премьер-лиги дома примет московский "Спартак". Матч состоится 25 апреля в 20.30. Напомним, рассудит игру арбитр из Нижнего Новгорода Михаил Вилков.
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