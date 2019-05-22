Футбол
Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге ЕвропыSportbox.RU вчера в 13:56
Дмитрий Баринов
|27′
Дмитрий Баринов
|40′
|56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
|59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
|67′
|83′
Михаил Меркулов
|84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
|87′
Роман Емельянов
Гильерме
|90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
|90′+4′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
3
Идову
7
Крыховяк
14
Чорлука
84
Лысов
96
Жемалетдинов
6
Баринов
23
Тарасов
4
Фернандеш
59
Миранчук
21
Кварацхелия
31
Годзюр
15
Кулаков
8
Страндбург
14
Бавин
27
Меркулов
11
Ильин
13
Бумаль
21
Араторе
92
Емельянов
58
Эль-Кабир
88
Погребняк
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Оформить первое в истории тульского клуба попадание в еврокубки позволило шестое место в РПЛ и победа «Локомотива» в Кубке России. Так как железнодорожники обеспечили себе попадание в Лигу чемпионов по итогам чемпионата России, место в Лиге Европы перешло тульской команде.
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