Футбол

Тульский «Арсенал» попал в Лигу ЕвропыПервый Тульский вчера в 14:28

Сегодня в Самаре состоялась игра между "Уралом" и "Локомотивом". Матч закончился со счётом 1:0 в пользу "Локомотива". Победитель этой игры получил право выступать в Лиге Европы.
Читать в источнике
Артем Дзюба
Поздравляю от всей души всю Тулу!!! Вы заслужили этот праздник!!! Безумно горд и рад за вас,за нас всех!!!#АрсеналТулабойцы.
— Артем Дзюба, российский футболистТульская пресса 01:19

Подробнее о событии

Болельщики засыпали тульский «Арсенал» поздравлениями

Первый Тульский06:19

После выхода в Лигу Европы «Арсенал» получает поздравления со всей страны

Тульские новости04:00

«Локомотив» взял Кубок России, Тула сыграет в ЛЕ, «Арсенал» и «Челси» возвращают УЕФА билеты на финал в Баку и другие новости утра

Sports.ru02:00

Как может поменяться состав «Арсенала» перед Лигой Европы

Чемпионат02:00

Артем Дзюба: От всей души поздравляю всю Тулу, вы заслужили этот праздник!

Советский спортвчера в 15:25

«Безумно горд и рад за вас». Дзюба поздравил «Арсенал» с выходом в Лигу Европы

Матч ТВвчера в 15:24

«Уфа» пожелала удачи «Арсеналу» в Европе. Год назад она была на его месте

Спорт-Экспрессвчера в 16:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 07:45, Ашберн
Музыка

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования

Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Общество

Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что сквер возле Свердловского театра драмы не нужно исключать из перечня площадок в опросе о выборе места строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 06:48
Здоровье

Минздрав РФ раскрыл число умерших от врачебных ошибок

Минздрав РФ обнародовал данные, раскрывающие число людей, скончавшихся в 2018 году людей из-за врачебных ошибок.
Обновлено в 01:54
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Доработанная газовая директива Евросоюза вступила в силу

Новая редакция газовой директивы Евросоюза вступила в силу. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Обновлено в 07:25
Гаджеты

Новый смартфон ZTE Blade A5 2019 вышел в России

Китайский бренд ZTE официально представил публике новую модель смартфона ZTE Blade A5 2019.
Обновлено в 03:26
Футбол

После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
Обновлено в 06:30
Транспорт

Порог превышения скорости снизят в городах

Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты

Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Кино

Названа лучшая серия «Игры престолов»

Показанное в эпизоде сражение назвали амбициозным и, возможно, одним из лучших в сериале.
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Ирине Аллегровой поставили неутешительный диагноз

В свои 67 лет Аллегрова выглядит значительно старше своего возраста.
Обновлено в 05:00
Общество

Красноярский депутат предложил запретить Minecraft

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Общество

Налоговая разыскивает Егора Крида из-за долгов

Обновлено в 06:10
Хоккей

ФХР презентовала заявку на проведение ЧМ-2023 по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в Братиславе (Словакия) представил заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

Кремль раскритиковал ультиматум США Турции по С-400

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно восприняли ультиматум США, выдвинутый Турции в связи с намерением закупить ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 05:48
Армия и оружие

В главном храме ВС России прошел первый молебен

В главном храме Вооруженных сил России в Московской области состоялось первое церковное богослужение, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео

В Сети опубликовали видео крушения истребителя F-16 ВВС США в Южной Калифорнии, на котором запечатлен момент катапультирования пилота.
Обновлено в 06:55
Политика

В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым

В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о возможной угрозе Крыму со стороны Украины

Военный эксперт Александр Жилин рассказал о возможной угрозе Крыму со стороны Украины, что окажется страшнее испытываемых в Черном море ракет.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

Обновлено в 02:31
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Политика

Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Обновлено в 02:25
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное