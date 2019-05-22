Тульский «Арсенал» попал в Лигу ЕвропыПервый Тульский вчера в 14:28

Поздравляю от всей души всю Тулу!!! Вы заслужили этот праздник!!! Безумно горд и рад за вас,за нас всех!!!#АрсеналТулабойцы.

Сегодня в Самаре состоялась игра между "Уралом" и "Локомотивом". Матч закончился со счётом 1:0 в пользу "Локомотива". Победитель этой игры получил право выступать в Лиге Европы.

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