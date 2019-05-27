Футбол
Тульский «Арсенал» подписал новый контракт с ЧеревченкоREGNUM 05:07
Тульский «Арсенал» подписал новый контракт с главным тренером Игорем Черевченко. Об этом заявил президент клуба Гурам Аджоев, сообщает «Р-спорт». Черевченко продолжит работу с командой.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 15:25
Общество
На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти
На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
Обновлено в 17:37
Политика
Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов
Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей
Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено в 04:00
Наука
Скворцова рассказала о новых методах лечения рака
В России разрабатываются новые методы диагностики онкологических заболеваний на основе жидкостной биопсии, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 16:07
Спорт
Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг
Обновлено в 14:21
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Обновлено в 13:22
Политика
Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
Военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России поздравил президент Владимир Путин.
Обновлено в 16:59
Хоккей
Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео
Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Авто
В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler
В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено в 09:42
Экономика
Банки увеличили выдачу кредитов донским жителям на 15%
Темпы роста кредитования жителей Ростовской области хотя и снизились по сравнению с I кварталом 2018 года (тогда объемы выросли в 1,5 раза), но сохраняют заметную положительную динамику.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне
Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Наука
Ученые рассказали, как марихуана влияет на мозг подростков
Подростковый период считается самым уязвимым для развития мозга: в это время устанавливается регуляторная связь между областями коры головного мозга высокого порядка и областями, отвечающими за обработку эмоций, и дети крайне уязвимы к связанным с наркотиками нарушениям в развитии.
Обновлено в 10:12
Транспорт
Российским таксистам ограничат время за рулем
Российские такси оборудуют системой ГЛОНАСС. Она будет осуществлять контроль режима труда и не позволит водителям работать сверх нормы.
Обновлено в 09:02
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500
Обновлено в 17:50
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Футбол
Гендиректор «Арсенала» рассказал о возможном переходе Левашова в «Спартак»
Гендиректор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов рассказал о будущем голкипера Михаила Левашова в клубе.
Обновлено в 14:58
Общество
Фрейндлих и Басилашвили получили премии правительства Петербурга
Актёры Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили получили премии правительства Санкт-Петербурга, сообщает Пятый канал.
Обновлено в 16:05
Здоровье
Москвичей научат бороться со стрессом и депрессией
Жителей столицы 28 мая научат бороться со стрессом и депрессией в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Николая Склифосовского.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Обновлено в 15:18
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о начале сезона активности клещей
Роспотребнадзор опубликовал на своем официальном сайте сообщение о начале сезона активности клещей.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие
«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружия
В «Ростехе» прокомментировали намерение Пентагона найти поставщика боеприпасов для российского вооружения, отметив, что этому мешают санкционные ограничения.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Общество
Тульские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе
Одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ на 49 площадках, девятиклассники – на 83, все пункты сдачи прошли комиссионную проверку.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 17:25