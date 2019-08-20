Футбол
Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитникаГазета.Ru 13:28
Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс". Сообщается, что стороны подписали долгосрочное соглашение, при этом условия сделки не разглашаются.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:09, Ашберн
Здоровье
Росстат назвал самые распространенные заболевания молодежи России
В Росстате назвали наиболее распространенную болезнь среди молодежи России.
Обновлено в 12:51
Кино
Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова
Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
Обновлено в 14:45
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.
Обновлено в 16:50
Футбол
«Аякс» и АПОЭЛ сыграли вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
Голландский «Аякс» сыграл вничью в первом матче плей-офф Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛом. Об этом сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 18:37
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 13:09
Происшествия
Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались
Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались после 6 лет отношений. Об этом сообщает журнал People.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика
Борис Минц стал должником банка «Траст»
На балансе банка вместо кредитов компаниям Минца появились облигации его "О1 груп финанс" на 22,6 млрд руб. Суд обязал О1 Group и "Будущее" вернуть всю сумму, рассказал представитель банка.
Обновлено в 17:38
Наука
На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен ВОВ
Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе ВВО, на обитаемом Итурупе участники обнаружили сеть подземных ходов.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Самые низкие заработные платы оказались в сфере производства одежды — 20,2 тысячи рублей, производства мебели — 26,1 тысячи рублей, производства текстильных изделий — 25,8 тысячи рублей.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Гаджеты
Предзаказ на смартфон Samsung Galaxy Note 10 поставил рекорд
По данным компании, с 9 августа три главных сотовых оператора в Южной Корее начали принимать предзаказы на новый флагман Galaxy Note 10.
Обновлено в 08:09
Политика
Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
Обновлено в 13:17
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В центре Краснодара произошла стрельба
Обновлено в 18:58
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
В России ускорилась убыль населения
В первом полугодии 2019 года в России ускорилась естественная убыль населения, следует из доклада, опубликованного на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 11:49
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Среди самых шумных городов России оказались города из Кемеровской и Московской областей. Это следует из данных портала Domofond.ru.
Обновлено вчера в 05:47
Общество
Поправки о женском равноправии начали действовать в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии вступили в силу поправки к действующему законодательству, которые касаются уравнивания в правах женщин и мужчин.
Обновлено в 18:48
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
Активную защиту израильских танков показали на видео
Обновлено в 11:54
Футбол
Джорджевич: «Аджоев-младший спрашивал меня о правильном питании, а вечером сидел в углу и ел сникерс»
Вечером после тренировки сходил на ужин, иду в массажную, а в холле, в самом углу, сидит Гурам.
Обновлено в 17:53
Политика
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон
В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено в 08:51