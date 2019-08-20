Футбол
Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитникаГазета.Ru 13:28
Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс". Сообщается, что стороны подписали долгосрочное соглашение, при этом условия сделки не разглашаются.
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Кино
Объявлено название 25-го фильма о Джеймсе Бонде
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Экономика
Правительство выделит 3 млрд рублей на поддержку продаж автомобилей
«В целях стимулирования реализации по договорам лизинга колесных транспортных средств и продаж автомобилей физическим лицам выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования», — говорится в документе.
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Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
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Актрисе из «Ворониных» вызвали скорую на съемках сериала
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Политика
Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии
Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.
Обновлено в 13:17
Политика
Макрон по-русски написал о европейской России
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.
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Армия и оружие
Пентагон показал испытание ракеты, запрещенной ДРСМД
Минобороны США опубликовало видео с испытаний крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 11:34
Политика
Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Наука
В Китае начнут продавать клонированных котов
Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.
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Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
Обновлено в 08:55
Общество
Каждый второй россиянин заявил, что через 20 лет в стране лучше не станет
Удельный вес россиян, ожидающих через 20 лет ухудшения условий социальной защищенности, будет немного выше доли сограждан, полагающих, что станет лучше - 25% респондентов против 21% соответственно.
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Политика
Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз»
Советник президента раскритиковал мнение, что нельзя говорить о приватизации в стране, находясь «внизу пика экономического цикла».
Обновлено в 13:27
Технологии
Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании
Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.
Обновлено в 07:20
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Музыка
Валерия получила травму на съемках нового сезона шоу «Голос»
Обновлено в 10:55
Общество
Власти Москвы заявили о нехватке строителей для программы реновации
По мере увеличения темпов и объемов работ все больше не хватает строителей для выполнения программы реновации жилья в Москве, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
Обновлено в 13:14
Футбол
Дембеле не пришел на медосмотр и разозлил руководство «Барселоны»
Поведение Дембеле возмутило руководство "блаугранас". Вчера стало известно, что форвард из-за травмы пропустит около пяти недель.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
В Приморье погибла певица Олеся Яковлева
Обновлено в 13:38
Политика
Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния
Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 10:27
Авто
Новый кроссовер Skoda Kamiq завоевал звание бестселлера марки
Компания Skoda отчиталась по итогам продаж за июль текущего года.
Обновлено вчера в 22:55
Гаджеты
Предзаказ на смартфон Samsung Galaxy Note 10 поставил рекорд
По данным компании, с 9 августа три главных сотовых оператора в Южной Корее начали принимать предзаказы на новый флагман Galaxy Note 10.
Обновлено в 08:09
Политика
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Украинские силовики отрезали голову своему сослуживцу
По подозрению в убийстве сослуживца севернее Мариуполя задержаны трое украинских силовиков.
Обновлено в 10:02
Общество
Трамп стал дедушкой в десятый раз
Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Спорт
Шипулин заявил, что не пытался скрыть от избиркома около 14 млн рублей
Олимпийский чемпион по биатлону сообщил, что допустил ошибку при заполнении декларации Участвующий в довыборах в Госдуму, которые пройдут 8 сентября в единый день голосования, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин заявил, что у него не было умысла скрыть от избиркома активы на 13,6 млн рублей в декларации о доходах и имуществе, передает ТАСС.
Обновлено в 13:03
Политика
В Польше демонтировали более 420 советских памятников
За последние годы в Польше было ликвидировано более 420 советских монументов вне мест захоронений.
Обновлено в 03:21