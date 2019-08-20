Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс". Сообщается, что стороны подписали долгосрочное соглашение, при этом условия сделки не разглашаются.

Экономика Правительство выделит 3 млрд рублей на поддержку продаж автомобилей «В целях стимулирования реализации по договорам лизинга колесных транспортных средств и продаж автомобилей физическим лицам выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования», — говорится в документе.

Происшествия В Греции разбился вертолет с россиянами на борту У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".

Политика Королевская семья Дании задумалась о продаже Гренландии Члены королевской семьи Дании отнеслись благосклонно к идее президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии.

Политика Макрон по-русски написал о европейской России Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.

Армия и оружие Пентагон показал испытание ракеты, запрещенной ДРСМД Минобороны США опубликовало видео с испытаний крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.

Наука В Китае начнут продавать клонированных котов Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.

Шоу-бизнес Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.

Общество Каждый второй россиянин заявил, что через 20 лет в стране лучше не станет Удельный вес россиян, ожидающих через 20 лет ухудшения условий социальной защищенности, будет немного выше доли сограждан, полагающих, что станет лучше - 25% респондентов против 21% соответственно.

Политика Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз» Советник президента раскритиковал мнение, что нельзя говорить о приватизации в стране, находясь «внизу пика экономического цикла».

Технологии Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.

Общество Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США "Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.

Общество Власти Москвы заявили о нехватке строителей для программы реновации По мере увеличения темпов и объемов работ все больше не хватает строителей для выполнения программы реновации жилья в Москве, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Футбол Дембеле не пришел на медосмотр и разозлил руководство «Барселоны» Поведение Дембеле возмутило руководство "блаугранас". Вчера стало известно, что форвард из-за травмы пропустит около пяти недель.

Политика Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.

Авто Новый кроссовер Skoda Kamiq завоевал звание бестселлера марки Компания Skoda отчиталась по итогам продаж за июль текущего года.

Гаджеты Предзаказ на смартфон Samsung Galaxy Note 10 поставил рекорд По данным компании, с 9 августа три главных сотовых оператора в Южной Корее начали принимать предзаказы на новый флагман Galaxy Note 10.

Политика Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.

Происшествия Украинские силовики отрезали голову своему сослуживцу По подозрению в убийстве сослуживца севернее Мариуполя задержаны трое украинских силовиков.

Общество Трамп стал дедушкой в десятый раз Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.

Спорт Шипулин заявил, что не пытался скрыть от избиркома около 14 млн рублей Олимпийский чемпион по биатлону сообщил, что допустил ошибку при заполнении декларации Участвующий в довыборах в Госдуму, которые пройдут 8 сентября в единый день голосования, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин заявил, что у него не было умысла скрыть от избиркома активы на 13,6 млн рублей в декларации о доходах и имуществе, передает ТАСС.