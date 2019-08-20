Футбол
Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитникаГазета.Ru 13:28
Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс". Сообщается, что стороны подписали долгосрочное соглашение, при этом условия сделки не разглашаются.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 22:12, Ашберн
Экономика
В России собрались изменить правила работы ломбардов
Правительство внесло в Госдуму новую версию закона о работе в России ломбардов: вводятся ограничения по размеру предельного займа, в 10 раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах, кроме того, ломбарды должны будут перерегистрироваться в ЦБ РФ по новым правилам.
Обновлено в 08:40
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Обновлено в 14:52
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:05
Общество
Более 60% россиян считают ситуацию в России неблагоприятной
Улучшения ситуации в экономике России четверть россиян ожидают через 20 лет, а 30% респондентов полагают, что положение дел останется таким же, 22% прогнозируют ухудшение.
Обновлено в 10:39
Общество
Walmart подала в суд на Tesla из-за огнеопасных солнечных панелей
Торговая сеть Walmart подала в суд на компанию Tesla из-за случаев возгорания солнечных панелей их производства, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:42
Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Лидеры двух стран обсудили международную повестку. При этом Путин впервые прокомментировал недавние протесты в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян появилась на публике без макияжа
Оба были одеты в спортивные костюмы, а Ким была абсолютно не накрашена.
Обновлено в 04:28
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Общество
Сергей Левченко просит снять ограничения в обеспечении жильем пострадавших от наводнения
Письмо с предложением снять ограничения в обеспечении жильем пострадавших от наводнения направил губернатор Иркутской области Сергей Левченко председателю правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Прибайкалье, вице-премьеру РФ Виталию Мутко.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M30s получит аккумулятор на 6000 мАч
Последний станет заменой Exynos 7904. Когда будет представлена эта модель смартфона пока неизвестно.
Обновлено в 12:54
Общество
В РАНХиГС пройдет международная научно-практическая конференция
Площадка конференции позволяет представить как результаты совместной исследовательской работы по введению моделей дуального обучения, так и опыт практической работы в российских регионах, в Германии, Австрии, Швейцарии и других странах.
Обновлено в 12:52
Общество
В России отмечается стремительная убыль населения
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено в 11:33
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 20:00
Политика
Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.
Обновлено в 21:43
Финансы
Власти Аргентины смогли удержать курс песо, но биржи обвалились более чем на 10%
Правительство Аргентины смогло во вторник сдержать падение национальной валюты, однако биржи обвалились более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов и банков.
Обновлено в 16:48
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Обновлено в 20:48
Армия и оружие
Россия созвала Совбез ООН из-за ракетных испытаний США
Россия и Китай запросили проведения заседания Совета Безопасности ООН в связи с планами США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия.
Обновлено в 20:54
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Космос
Российские спутники составят карту озонового слоя Земли
Обновлено в 19:58
Футбол
Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником
Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Экономика
Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото
Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Общество
В Хабаровске ожидают пятую волну паводков
Обновлено в 02:37
Гаджеты
HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года
Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.
Обновлено в 09:32
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19