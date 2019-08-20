Футбол

Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитникаГазета.Ru вчера в 13:28

Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс". Сообщается, что стороны подписали долгосрочное соглашение, при этом условия сделки не разглашаются.
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