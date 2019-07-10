Футбол
Тульский «Арсенал» подписал двух полузащитников сборной ЗамбииNews.ru 10:32
Футбольный клуб «Арсенал» заключил контракты с полузащитниками сборной Замбии Ламеком Бандой и Кингсом Кангвой. Руководство команды приняло решение подписать долгосрочные соглашения, сообщает пресс-служба тульского клуба.
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Футбол
«Удинезе» объявил о переходе Бекао
«Удинезе» объявил о переходе в команду защитника Родриго Бекао.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Эксперт оценил концепцию нового российского авианосца
Военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил концепцию нового российского неатомного авианосца.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Пожарные Барнаула локализовали возгорание в жилом доме
Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Северо-Власихинском проезде в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
«Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин»
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Муж кассирши, похитившей 20 миллионов, задержан как ее соучастник
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила факт задержания мужа кассира, обвиняемой в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка башкирского города Салават, передает "Интерфакс".
Обновлено в 09:10
Футбол
«Локомотив» купит партнера Фарфана по сборной Перу
Перуанский полузащитник голландского «Фейеноорда» Ренато Тапия может стать футболистом московского «Локомотива».
Обновлено в 10:25
Политика
Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что после выборов в Верховную Раду можно вернуться к обсуждению газовых вопросов между РФ и Украиной.
Обновлено в 10:59
Политика
Венедиктов посетит Вышинского в киевском СИЗО
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов получил от украинских властей предложение навестить главу портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в следственном изоляторе, где он сейчас находится.
Обновлено в 07:34
Политика
Телемост Россия-Украина состоится на российском телевидении
Собственник канала NewsOne, член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак заявил, что отмененный телемост Россия-Украина пройдет в пятницу, 12 июля, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:37
Происшествия
В центре Луганска прогремел взрыв
В Луганске, в районе Центрального рынка в неэксплуатируемом многоэтажном здании, расположенном по улице Магнитогорской, 2 прогремел взрыв.
Обновлено в 09:19
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Трамп пообещал значительно ужесточить санкции против Ирана
В среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон введет новые санкции против Тегерана в связи с тем, что, по мнению американской стороны, иранские власти не меняют своей политики без внешнего давления.
Обновлено в 10:38
Политика
Россию заподозрили в попытке финансирования «европейского Трампа»
По условиям сделки, Россия должна была перечислить десятки миллионов долларов партии Сальвини, которого издание называет «европейским Дональдом Трампом», в обмен на политическую лояльность.
Обновлено в 08:18
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи со всей России информируют о сбое в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 08:54
Экономика
Аналитики предупредили США о риске дефолта в начале осени
Американский Центр двухпартийной политики (ВРС) подготовил доклад, в котором говорится, что Соединенные Штаты могут уже в начале осени оказаться под угрозой дефолта из-за чрезмерно низких налоговых поступлений, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 02:29
Политика
Чиновник, которого оскорбил Зеленский, намерен обратиться в суд
Секретарь горсовета Борисполя отметил, что не может и далее называть Зеленского паном после того, как глава государства позволяет себе безосновательно оскорблять людей.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Саудовскую принцессу судят за насилие над французским сантехником
В Париже начался заочный суд над единственной дочерью короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда принцессой Хассой бинт Салман.
Обновлено в 09:18
Политика
На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг
Европейский Союз передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг для четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.
Обновлено в 09:05
Интернет
Программа-шпион научилась читать переписки в Telegram и WhatsApp
Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую версию программы-шпиона FinSpy.
Обновлено в 09:20
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено в 08:50
Здоровье
В Минздраве назвали основные причины вызова скорой помощи в России
Как сообщали ранее «Кубанские новости», в России в 2018 году в автомобилях скорой помощи умерли 6,8 тысяч человек, что почти на 24% больше показателей 2009 года (5,5 тыс. человек).
Обновлено в 03:19
ЖКХ
Беглов поручил модернизировать ливневую канализацию Петербурга
Обновлено в 10:16
Футбол
Милитао стало плохо на презентации в «Реале»
Бразильский защитник Эдера Милитао не смог завершить пресс-конференцию по случаю своей презентации в мадридском «Реале».
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Рита Дакота начала ремонт в квартире, купленной с Владом Соколовским
Певица начала приводить в порядок квартиру, которую они с Владом Соколовским приобретали в ипотеку, еще будучи в браке.
Обновлено вчера в 19:00
Кино
Умер актер фильма «Люди в черном»
Обновлено в 00:34
Культура
Умер белорусский художник Виктор Громыко
Умер народный художник Белоруссии Виктор Громыко. Он скончался 10 июля в возрасте 96 лет.
Обновлено в 10:47