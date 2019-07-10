Футбол
Тульский «Арсенал» подписал двух полузащитников сборной ЗамбииNews.ru 10:32
Футбольный клуб «Арсенал» заключил контракты с полузащитниками сборной Замбии Ламеком Бандой и Кингсом Кангвой. Руководство команды приняло решение подписать долгосрочные соглашения, сообщает пресс-служба тульского клуба.
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