Футбол
Тульский «Арсенал» подписал двух полузащитников сборной ЗамбииNews.ru 10:32
Футбольный клуб «Арсенал» заключил контракты с полузащитниками сборной Замбии Ламеком Бандой и Кингсом Кангвой. Руководство команды приняло решение подписать долгосрочные соглашения, сообщает пресс-служба тульского клуба.
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Запуск ракеты Vega с военным спутником ОАЭ закончился аварией
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Суд принял уголовное дело Марата Оганесяна
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Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
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Путин призвал отказаться от санкций против Грузии
Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
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В ресторане на востоке Москвы правоохранители задержали жителя Челябинской области, который вечером 9 июля за 500 тысяч рублей продал 16-летнюю девочку.
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Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
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Клаус Фишер забил ножницами в 69 лет и предложил Линекеру повторить
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В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер
Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
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