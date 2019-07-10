Футбол

Тульский «Арсенал» подписал двух полузащитников сборной ЗамбииNews.ru 10:32

Футбольный клуб «Арсенал» заключил контракты с полузащитниками сборной Замбии Ламеком Бандой и Кингсом Кангвой. Руководство команды приняло решение подписать долгосрочные соглашения, сообщает пресс-служба тульского клуба.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Тульский «Арсенал» подписал двух полузащитников сборной Замбии

Советский спорт10:50

Тульский «Арсенал» подписал двух полузащитников сборной Замбии

Sport24.ru10:26

«Арсенал» объявил о подписании контрактов с двумя хавбеками сборной Замбии

Чемпионат10:29

«Арсенал» подписал двух полузащитников сборной Замбии

Sport.ru11:14

Тульский «Арсенал» подписал двух полузащитников сборной Замбии

Матч ТВ10:48

Банда и Кангва продолжат играть за тульский «Арсенал»

Первый Тульский10:37

В тульский «Арсенал» пришли два полузащитника сборной Замбии

MySLO.ru11:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
Наука

Парижское соглашение не исключает таяния Северного Ледовитого океана

Обновлено в 13:40
Происшествия

Интерпол задержал россиян в Уругвае

Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Шоу-бизнес

Скандалист Макаревич оправдался за обидные слова о русских

Андрей Макаревич считает, что его соотечественники плохо переносят критику.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

В Алеппо завершились съемки первого с начала войны в Сирии фильма

Съемки первого фильма после начала войны в Сирии закончились в городе Алеппо, в основу картины легла история любви молодой пары в самый разгар боевых действий, сообщила журналистам актриса Нагам Коджак.
Обновлено в 22:09
Финансы

Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США

Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.
Обновлено в 21:00
Происшествия

В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной

Обновлено в 04:16
Футбол

Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА

Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет ЦСКА.
Обновлено в 14:13
Политика

Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут освободить после выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 20:22
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Общество

На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары

Населенный пункт находится в зоне вечной мерзлоты: верхний слой грунта начал таять вследствие аномальной для региона жары, и фундамент дома "пополз".
Обновлено в 21:46
Игры

Для StarCraft: Remastered вышла мультяшная модификация

StarCraft: Remastered – обновленная версия Starcraft и ее дополнения Brood War, которая вышла в августе 2017 года.
Обновлено в 09:44
Политика

Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа разрешить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта истечет в конце 2019 года.
Обновлено в 11:18
Космос

Запуск ракеты Vega с военным спутником ОАЭ закончился аварией

Обновлено в 22:57
Футбол

Мусаев: ожидаем ещё пару приобретений

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о подготовке своей команды к сезону-2019/20 и предстоящему старту в нём.
Обновлено в 15:42
Общество

Для водителей в России введут новый штраф

Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено в 15:01
Происшествия

Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными

Обновлено в 10:14
Политика

Учёный исключил повторение «космической гонки» между Россией и США

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в интервью РИА Новости выразил мнение, что «космическая гонка», существовавшая между СССР и США около 50 лет назад, не повторится.
Обновлено в 23:12
Энергетика

СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38%

Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.
Обновлено в 17:20
Культура

Автор «Как приручить дракона» стала лауреатом британской книжной премии

Автор и иллюстратор серии книг "Как приручить дракона" Крессида Коуэлл стала лауреатом детской премии британской книжной сети Waterstones, сообщает The Guardian.
Обновлено в 22:52
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию

Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено в 21:58
Происшествия

Суд принял уголовное дело Марата Оганесяна

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесян, который обвиняется в получении взяток и мошенничестве при строительстве стадиона на Крестовском острове.
Обновлено в 16:05
Происшествия

Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

Обновлено в 08:48
Политика

Путин призвал отказаться от санкций против Грузии

Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия

В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

В ресторане на востоке Москвы правоохранители задержали жителя Челябинской области, который вечером 9 июля за 500 тысяч рублей продал 16-летнюю девочку.
Обновлено в 12:32
Общество

Эксперт: летом нужно есть побольше персиков и бананов

Обновлено в 20:24
Экономика

Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса

Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24
Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире

Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году.
Обновлено в 13:35
Футбол

Клаус Фишер забил ножницами в 69 лет и предложил Линекеру повторить

Легенда «Шальке-04» и сборной ФРГ Клаус Фишер забил гол ударом через себя в немецком телешоу в возрасте 69 лет.
Обновлено в 21:16
Армия и оружие

В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер

Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 19:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эванс Кангва
Замбийский футболист
Замбийский футболист, нападающий тульского «Арсенала» и сборной Замбии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное