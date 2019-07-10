Футбол
Тульский «Арсенал» подписал двух полузащитников сборной ЗамбииSportbox.RU 10:48
«Арсенал» продолжает формирование состава к новому сезону. Руководство тульской команды согласовало контракты с двумя полузащитниками сборной Замбии: Ламеком Бандой и Кингсом Кангвой.
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В Башкирии задержан муж кассирши, похитившей миллионы из банка
В аэропорту Уфы 10 июля задержан мужчина, который является мужем кассирши банка из Салавата, подозреваемой в краже из кассы около 20 млн. рублей.
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Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником
Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.
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Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным без партнеров
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит встречаться с российским лидером Владимиром Путиным только при партнерах Киева.
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Известный американский журнал Forbes опубликовал ТОП-100 самых высокооплачиваемых медийных личностей.
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Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
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Недавно ведущая шоу «Жизнь других» побывала в Корее. Там Жанна Бадоева посетила клинику пластической хирургии, расположенную на 22 этажах.
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Меган Маркл впервые появилась на публике с двухмесячным сыном
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Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком и, назвав чиновника "разбойником", выгнал его из зала, где проходило совещание по вопросам развития Киевской области.
Обновлено в 07:54
Экономика
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Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Происшествия
На похоронах в Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой
Конфликт со стрельбой произошел во время похорон в поселке городского типа Кузьмоловский во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщилТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:25
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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери
10 июля Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери Миланы, появившейся на свет ровно год назад.
Обновлено в 08:58
Наука
Об эффективном способе похудеть без диет рассказали учёные
Страдающим от проблем с лишним весом людям при похудении не обязательно сосредотачиваться на избавлении от жира, сообщили учёные из Университета штата Джорджии.
Обновлено в 04:13
Общество
Муж Луизы Хайруллиной выступил на ТВ: вопросов все больше
Марат Хайруллин, муж арестованной кассирши из Салавата, дал интервью Первому каналу, в котором рассказал множество новых подробностей — они могут в корне изменить все расследование.
Обновлено в 04:28
Футбол
Кудряшов может стать игроком «Сочи»
Бывший защитник «Истанбул Башакшешир» Федор Кудряшов может вернуться в чемпионат России.
Обновлено в 15:15
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Обновлено в 07:40
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Политика
ЦИК поддержал идею Беглова о реформе избиркомов
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев поддержал идею о реформе системы работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО), которую высказал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.
Обновлено в 14:57
Политика
Путин призвал отказаться от санкций против Грузии
Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
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Кино
Премьера фильма «Король Лев» состоялась в Голливуде
Отмечается, что картина была высоко оценена зрителями. Долгожданная премьера ленты «Король Лев» состоялась в Голливуде 9 июля.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Пропавшую на Крите женщину-биолога нашли мертвой в пещере
Обновлено вчера в 09:17
Общество
С предложением продать компанию «Рольф» к ее основателю Сергею Петрову обращался владелец автодилера «Авилон»
Александр Варшавский, как сказал Петров в интервью изданию The Bell, может быть интересантом уголовного дела.
Обновлено в 15:30
Здоровье
В Калининграде 10 июля презентуют две новые передвижные поликлиники
Комплексы приобретены в Областной центр медицинской профилактики и реабилитации В Калининграде 10 июля презентуют два новых передвижных мобильных медицинских центра, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
Обновлено вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе прокомментировала слухи о романе с Максимом Виторганом
Не успели утихнуть слухи о разводе ведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, как появились сплетни о новых романах знаменитостей.
Обновлено в 13:58
Экономика
Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде
Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал участки, на которые разделил бывшее поместье президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (Флорида).
Обновлено в 09:07
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
По информации издания kolesa.ru, один из принятых законопроектов касается введения штрафов за оформление диагностических карт без фактического прохождения техосмотра.
Обновлено в 01:25