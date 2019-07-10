Футбол

Тульский «Арсенал» подписал двух полузащитников сборной ЗамбииSportbox.RU 10:48

«Арсенал» продолжает формирование состава к новому сезону. Руководство тульской команды согласовало контракты с двумя полузащитниками сборной Замбии: Ламеком Бандой и Кингсом Кангвой.
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Тульский «Арсенал» подписал двух полузащитников сборной Замбии

Советский спорт10:50

Тульский «Арсенал» подписал двух полузащитников сборной Замбии

Sport24.ru10:26

«Арсенал» подписал двух полузащитников сборной Замбии

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В тульский «Арсенал» пришли два полузащитника сборной Замбии

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Тульский «Арсенал» подписал двух полузащитников сборной Замбии

Матч ТВ10:48

«Арсенал» объявил о подписании контрактов с двумя хавбеками сборной Замбии

Чемпионат10:29

«Арсенал» подписал двух полузащитников сборной Замбии Банду и Кангву

Спорт-Экспресс10:22
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