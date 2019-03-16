Футбол
Тульский «Арсенал» победил «Енисей»Тульские Известия вчера в 14:58
Футболисты тульского «Арсенала» в 20-м туре РПЛ выиграли дома у красноярского «Енисея» - 2:0. Голы на счету Резиуана Мирзова (29) и Игоря Горбатенко (87). «Енисей» тренирует экс-наставник канониров Дмитрий Аленичев.
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Тульские новостивчера в 15:31
«Арсенал» Тула — «Енисей». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч российской Премьер-лиги 16 марта 2019 года
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