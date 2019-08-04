Футбол
Тульский «Арсенал» оштрафовали из-за болельщиковПервый Тульский 13:41
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза объявил, что тульский «Арсенал» обязан будет заплатить штраф 20 000 рублей. Причина - оскорбления болельщиков красно-желтых в адрес главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна на матче 4-го тура чемпионата России в Саранске.
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