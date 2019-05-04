Футбол
Тульский «Арсенал» одержал победу над «Локомотивом»Тульская служба новостей вчера в 13:58
На Центральном стадионе в Туле завершился матч "Арсенал" - "Локомотив". Счет игры: 2:0 в пользу туляков. На 24 минуте Горбатенко попытался сделать передачу в штрафную, мяч от Крыховяка отскочил на Бакаева, который на исполнение пробил точно в дальний угол.
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Тульский «Арсенал» уверенно обыграл «Локомотив» и сделал «Зенит» чемпионом
Тульские Известиявчера в 13:56
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