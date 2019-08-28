Нападающий «Уфы» Силвестр Игбун в интервью «СЭ» подчеркнул, что намерен покинуть клуб до закрытия трансферного окна. 28-летний нигериец отметил, что наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для него — тульский «Арсенал».

с чего всё началось

По информации "Спорт-Экспресса", тульский "Арсенал" сделал "Уфе" предложение о трансфере нападающего Сильвестра Игбоуна в размере 1 миллиона евро.

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