Футбол
Тульские новостиТульский «Арсенал» оценил форварда «Уфы» Игбоуна в 1 миллион евро
По информации "Спорт-Экспресса", тульский "Арсенал" сделал "Уфе" предложение о трансфере нападающего Сильвестра Игбоуна в размере 1 миллиона евро.
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Нападающий «Уфы» Силвестр Игбун в интервью «СЭ» подчеркнул, что намерен покинуть клуб до закрытия трансферного окна. 28-летний нигериец отметил, что наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для него — тульский «Арсенал».Спорт-Экспресс07:19
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Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.
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Общество
На севере Перу нашли крупнейшее захоронение принесенных в жертву детей
'Largest ever' mass child sacrifice ceremony discovered in Peru https://t.co/twmB6iMIwj— BBC News (World) (@BBCWorld) August 28, 2019 Что еще известно: Только за последнее время в этом районе Перу археологи обнаружили почти 200 тел принесенных в жертву детей.
Snob.ru 09:53
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Во Владивостоке из-за дождей введен режим ЧС
Глава Владивостока Олег Гуменюк объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с ливнями, обрушившимся на город в последние дни.
Российская газета 09:33
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С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция
Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
BFM.ru 10:40
Политика
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Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
IslamNews 26 августа в 11:21
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
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Религия
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REGNUM вчера в 17:36
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ФАН 06:15
Происшествия
В Новосибирске в здании произошло обрушение стены
В Новосибирске произошло ЧП: в Ленинском районе Новосибирска в здании произошло обрушение стены, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на российские СМИ.
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Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу
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Политика
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Политика
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Росстат: в России зафиксирован рост бедности
Во вторник, 27 августа, Росстат зафиксировал рост бедности во втором квартале 2019 года.
Piter.tv вчера в 14:28
Общество
В Варшаве заявили об экологическом кризисе из-за слива стоков в Вислу
Власти Польши заявили, что Варшаве угрожает экологический кризис из-за того, что поломка в системе коллекторов, выводящих сточные воды в Варшаве на очистку, привела к тому, что в реку Вислу напрямую попадают около 260 тыс. стоков бытовой канализации в сутки.
Известия 12:14
Финансы
Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар, сообщает в среду, 28 августа, «Интерфакс».
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Тренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.
Вести.Ru 11:28