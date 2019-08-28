Футбол

Тульские новостиТульские новостиТульский «Арсенал» оценил форварда «Уфы» Игбоуна в 1 миллион евро

По информации "Спорт-Экспресса", тульский "Арсенал" сделал "Уфе" предложение о трансфере нападающего Сильвестра Игбоуна в размере 1 миллиона евро.
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с чего всё началось

Игбун назвал «СЭ» клуб, в который может перейти. Это «Арсенал»

Нападающий «Уфы» Силвестр Игбун в интервью «СЭ» подчеркнул, что намерен покинуть клуб до закрытия трансферного окна. 28-летний нигериец отметил, что наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для него — тульский «Арсенал».
Спорт-Экспресс07:19

Подробнее о событии

Тульский «Арсенал» оценил форварда «Уфы» Игбоуна в 1 миллион евро

Тульские новости12:15

СМИ узнали, сколько предложили «Уфе» за трансфер Игбуна

Матч ТВ10:19

«Арсенал» предложил за Игбуна 1 миллион евро

Спорт-Экспресс09:36

Стало известно, сколько предложил «Арсенал» за Игбуна

Soccer.ru09:51

В тульский «Арсенал» может перейти Игбун

MySLO.ru09:46

Игрок «Уфы» Игбун получил предложение от «Арсенала»

Metaratings07:41

«СЭ»: Тульский «Арсенал» предложил «Уфе» за Игбоуна 1 млн евро

Sports.ru10:17
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:28, Вашингтон
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Toyota и Suzuki создадут альянс

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Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
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Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
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Основанием для судебного разбирательства стал арест акций украинских «дочек» российских банков, включая «Проминвестбанк», в 2018 году по решению украинского суда в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с олигархом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму.
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Пострадавшая в Турции девочка из России умерла

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Газета.Ru 09:54
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Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
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Мария Миронова ждет второго ребенка

Популярная актриса находится в положении. Кадры Мироновой с округлившимся животом появились в ее микроблоге.
StarHit.ru 06:48
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Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
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Гройсман записал прощальное видеообращение

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Футбол

Приоритетной трансферной целью «Зенита» стал Алексей Миранчук

Действующий чемпион России «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Антоном и Алексеем Миранчуками.
РБК 11:17
Политика

Путин перенес полпредство на Дальнем Востоке на остров Русский

РБК 12:05
Общество

На севере Перу нашли крупнейшее захоронение принесенных в жертву детей

'Largest ever' mass child sacrifice ceremony discovered in Peru https://t.co/twmB6iMIwj— BBC News (World) (@BBCWorld) August 28, 2019 Что еще известно: Только за последнее время в этом районе Перу археологи обнаружили почти 200 тел принесенных в жертву детей.
Snob.ru 09:53
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Во Владивостоке из-за дождей введен режим ЧС

Глава Владивостока Олег Гуменюк объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с ливнями, обрушившимся на город в последние дни.
Российская газета 09:33
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С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция

Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
BFM.ru 10:40
Политика

В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами

Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
IslamNews 26 августа в 11:21
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Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
Известия 02:57
Общество

«Молодое» бабье лето пришло в Москву

Известия 12:00
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Политика

Путин встретится с врио губернатора Курской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в среду глава государства Владимир Путин проведет ряд мероприятий, в том числе встречу с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом.
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В Новосибирске в здании произошло обрушение стены

В Новосибирске произошло ЧП: в Ленинском районе Новосибирска в здании произошло обрушение стены, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на российские СМИ.
The Moscow Post 02:50
Политика

Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу

Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
РИА Новости вчера в 19:01
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Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
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В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что изменение меры пресечения для руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35".
РИА Новости 13:08
Политика

Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России

Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.
РИА Новости 07:59
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Опрос: Зеленскому доверяют 70% украинцев

«Новоизбранный президент Владимир Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины — самый высокий результат за все времена среди всех украинских президентов», — говорится в сообщении на сайте фонда.
RT на русском 11:55
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Росстат: в России зафиксирован рост бедности

Во вторник, 27 августа, Росстат зафиксировал рост бедности во втором квартале 2019 года.
Piter.tv вчера в 14:28
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В Варшаве заявили об экологическом кризисе из-за слива стоков в Вислу

Власти Польши заявили, что Варшаве угрожает экологический кризис из-за того, что поломка в системе коллекторов, выводящих сточные воды в Варшаве на очистку, привела к тому, что в реку Вислу напрямую попадают около 260 тыс. стоков бытовой канализации в сутки.
Известия 12:14
Финансы

Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года

Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар, сообщает в среду, 28 августа, «Интерфакс».
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Футбол

Тренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.
Вести.Ru 11:28
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