Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл польскую «Ягеллонию»Sport24.ru 05:15
Тульский «Арсенал» в рамках подготовки ко второй части сезона провел товарищеский матч с польской «Ягеллонией».
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 11:59, Ашберн
Спорт
Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию
Обновлено в 08:56
Авто
Subaru остановила завод в Японии
Компания Subaru остановила завод в префектуре Гунма после того, как в партии комплектующих были обнаружены дефектные электроусилители руля.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Пытавшийся угнать самолет сибиряк заявил о роли в терактах 11 сентября
В ходе судебного заседания, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения неудачливому угонщику, судья, зачитывая материалы дела, сообщил, что Шаповалов пугал экипаж самолета своей причастностью к терактам 11 сентября 2001 года в США.
Обновлено в 09:12
Авто
«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для авто
"Яндекс" представил собственный бортовой компьютер для автомобилей, передает ОТР информацию газеты "Коммерсант".
Обновлено в 08:54
Экономика
Правительство отложило введение соцнорм потребления электричества
«По итогам совещания у Козака принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов», — цитирует Джуса РБК.
Обновлено в 10:53
Технологии
Boeing провел испытание автономного самолета для передвижения в городе
Авиастроительная корпорация Boeing провела первый испытательный полет автономного пассажирского воздушного судна (PAV) для передвижения в городских условиях.
Обновлено в 07:18
Космос
Во время затмения на Луну упал метеорит
Обновлено в 00:22
Авто
УАЗ выпустил новую версию фургона «Профи» на газе
Ульяновский автозавод выпустил авторефрижератор «Профи» с заводским газобаллонным оборудованием (ГБО). Мотор работает на пропан-бутане.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Появилось видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак
В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.
Обновлено вчера в 15:36
Авто
Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара
Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
Обновлено в 04:20
Гаджеты
Xiaomi показала первый гибкий смартфон
Обновлено в 08:35
Общество
Власти объяснили «урок криминальных авторитетов» в приморской школе
Исполняющий обязанности главы Михайловского района Петр Зубок рассказал, что лекции с криминальными авторитетами в приморской школе не было.
Обновлено в 09:05
Общество
ОНФ отчитался о проверке данных о голодающих школьниках в Кузбассе
Обновлено в 10:27
Общество
В США замерз Ниагарский водопад
Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.
Обновлено в 03:39
Авто
Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений
Обновлено в 04:32
Происшествия
Умер третий летчик разбившегося под Мурманском Ту-22М3
В военном лазарете скончался третий летчик бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Мурманской области.
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
СК возбудил два дела о получении взятки полицейскими в Чехове
ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело о получении взятки главой отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД по городу Чехову.
Обновлено в 10:49
Наука
В Греции скоро родится новый тип «ребенка от трех родителей»
Испанские генетики провели первую в мире операцию по зачатию очередной версии "ребенка от трех родителей", которая позволила бесплодной 32-летней жительнице Греции стать будущей матерью.
Обновлено в 10:17
Экономика
Росстат зафиксировал снижение цен на яйца
Цены на яйца в российских магазинах снизились на 1,3% в период с 15 по 21 января, следует из опубликованного Росстатом индекса потребительских цен.
Обновлено в 11:03
Авто
Продажи электромобилей в России выросли в 1,5 раза
В 2018 году продажи новых электромобилей в России выросли в 1,5 раза, сообщает «Автостат».
Обновлено в 09:35
Технологии
Дуров может запустить собственную криптовалюту в марте
Обновлено в 10:45
Авто
Aston Martin представил расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie
Британский атвопроизводитель Aston Martin презентовал расширенный пакет опций для гиперкара Valkyrie.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Алека Болдуина приговорили к курсам по управлению гневом и штрафу
В Нью-Йорке в ходе судебного заседания американский актер Алек Болдуин признал свою вину в деле о драке за место на парковке, передает РИА Новости.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
Минобороны показало иностранным атташе ракету 9М729
Обновлено в 05:00
Гаджеты
Meizu представила смартфон без SIM-карты, динамиков, кнопок и разъемов
В устройстве полностью отсутствуют какие-либо отверстия, включая решетки динамиков, традиционный порт для зарядки или лоток для SIM-карты.
Обновлено в 05:51
Кино
После болезни скончался известный кинооператор Валерий Никонов
Обновлено в 09:54
Футбол
Адвокат Мамаева намерен подать жалобу в прокуратуру
Обновлено в 10:25
Авто
Новый кроссовер Nissan Kicks вытеснит с рынка Nissan Terrano
Компания Nissan объявила старт продаж нового кроссовера Kicks, построенного на платформе Nissan Terrano.
Обновлено вчера в 05:49
Экономика
Глава Dyson стал самым богатым человеком в Великобритании
Глава компании по производству пылесосов Dyson Ltd. Джеймс Дайсон стал новым лидером в рейтинге самых богатых людей Великобритании.
Обновлено в 09:51
Авто
Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus
В Сети появилось первое видео с демонстрацией производства Aurus Senat Limousine.
Обновлено вчера в 11:00