Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» и одержал вторую победу подряд в РПЛBookmaker-ratings.ru 09:27
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Александр Ломовицкий
|22′
Виктор Альварес
|28′
|46′
Оливье Тилль
Данила Емельянов
|60′
Сильвестр Игбоун
Николай Гиоргобиани
Александр Ломовицкий
Сергей Ткачев
|68′
|70′
Каталин Карп
Игорь Горбатенко
Ламек Банда
|85′
|87′
Александр Пуцко
Ловро Бизяк
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑5‑1
36
Левашов
9
Комбаров
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
70
Костадинов
20
Чаушич
29
Банда
11
Ткачев
22
Лесовой
48
Луценко
31
Беленов
33
Сухов
27
Неделчару
11
Бизяк
55
Табидзе
77
Алиев
23
Емельянов
8
Карп
74
Фомин
99
Козлов
17
Гиоргобиани
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Игра в Туле завершилась победой «канониров» со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник «Арсенала» Виктор Альварес, поразивший ворота соперника на 28-й минуте. Результативным пасом отметился полузащитник Горан Чаушич. «Арсенал» одержал вторую подряд кряду в чемпионате России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:43, Вашингтон
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева готовятся к свадьбе
Ряд новостных изданий сообщает о том, что известный режиссер Федор Бондарчук готов жениться на своей давней возлюбленной актрисе Паулине Андреевой.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Гаджеты
Прошивка MIUI 9.8.10 включает в себя режим «суперэнергосбережения»
Китайские источники сообщают, что новая версия прошивки MIUI 9.8.10 для смартфонов Xiaomi получит режим «суперэнергосбережения», который активируется при падении заряда аккумулятора до 10%.
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Якутии при обрушении породы на руднике погиб горняк
Один человек погиб при обрушении горной породы на руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии.
Обновлено в 12:19
Финансы
Рубль нашел поддержку у мировых центробанков
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль начал август крайне негативно, успев потерять буквально за неделю более 2 процентов как к доллару, так и к евро.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Китайские СМИ восхитились новейшим российским БПЛА «Охотник»
Первый полет новейшего российского беспилотника "Охотник" имеет огромное значение для дальнейшего развития разведывательно-ударных дронов в России.
Обновлено в 13:17
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛ
Благодаря победе "Локомотив" с десятью очками поднялся на второе место.
Обновлено в 11:52
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Лиза Галкина показала, как занимается йогой
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза Галкина продемонстрировала свои познания в йоге.
Обновлено в 09:42
Авто
Lamborghini Aventador SV и Huracan Performante сразились на прямой
Два суперкара компании Lamborghini — желтый Aventador SV и фиолетовый Huracan Performante — вышли на прямой друг против друга.
Обновлено в 12:20
Спорт
Шесть человек попали в больницу после марафона «Европа — Азия»
Сегодня в Екатеринбурге прошёл самый масштабный марафон «Европа — Азия». На семь часов бегуны заполонили центр города.
Обновлено в 06:22
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ
"Манчестер Юнайтед" на домашней арене победил "Челси" со счетом 4:0 в рамках первого тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 13:28
Общество
Канадская журналистка рассказала о «равнодушии» участников митинга в Москве
Канадская журналистка Ева Барлетт, комментируя согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве, заявила, что никогда раньше не видела «настолько равнодушных протестующих».
Обновлено в 13:02
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 13:37
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, не дождавшись заключения врачей.
Обновлено в 13:19
Общество
Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга
Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.
Обновлено в 12:34
Авто
АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB
Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА
Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
В НАТО отказали Украине в поставках оружия
Обновлено в 05:54
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Футбол
Футболист ЦСКА Сигурдссон получил травму в матче с «Сочи»
В первом тайме матча ЦСКА — «Сочи» исландский полузащитник армейцев Арнор Сигурдссон получил травму и не сумел продолжить игру.
Обновлено в 12:45
Космос
NASA испытывает водный космический корабль на орбите
Обновлено вчера в 02:29
Космос
Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»
Обновлено в 12:57