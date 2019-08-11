Игра в Туле завершилась победой «канониров» со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник «Арсенала» Виктор Альварес, поразивший ворота соперника на 28-й минуте. Результативным пасом отметился полузащитник Горан Чаушич. «Арсенал» одержал вторую подряд кряду в чемпионате России.

Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» и одержал вторую победу подряд в РПЛ

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