Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» и одержал вторую победу подряд в РПЛBookmaker-ratings.ru 09:27
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Александр Ломовицкий
|22′
Виктор Альварес
|28′
|46′
Оливье Тилль
Данила Емельянов
|60′
Сильвестр Игбоун
Николай Гиоргобиани
Александр Ломовицкий
Сергей Ткачев
|68′
|70′
Каталин Карп
Игорь Горбатенко
Ламек Банда
|85′
|87′
Александр Пуцко
Ловро Бизяк
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑5‑1
36
Левашов
9
Комбаров
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
70
Костадинов
20
Чаушич
29
Банда
11
Ткачев
22
Лесовой
48
Луценко
31
Беленов
33
Сухов
27
Неделчару
11
Бизяк
55
Табидзе
77
Алиев
23
Емельянов
8
Карп
74
Фомин
99
Козлов
17
Гиоргобиани
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Игра в Туле завершилась победой «канониров» со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник «Арсенала» Виктор Альварес, поразивший ворота соперника на 28-й минуте. Результативным пасом отметился полузащитник Горан Чаушич. «Арсенал» одержал вторую подряд кряду в чемпионате России.
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