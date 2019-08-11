Футбол

Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» и одержал вторую победу подряд в РПЛBookmaker-ratings.ru 09:27

Арсенал (Тула) — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Александр Ломовицкий
22′
Виктор Альварес
28′
46′
Оливье Тилль
Данила Емельянов
60′
Сильвестр Игбоун
Николай Гиоргобиани
Александр Ломовицкий
Сергей Ткачев
68′
70′
Каталин Карп
Игорь Горбатенко
Ламек Банда
85′
87′
Александр Пуцко
Ловро Бизяк
Игра в Туле завершилась победой «канониров» со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник «Арсенала» Виктор Альварес, поразивший ворота соперника на 28-й минуте. Результативным пасом отметился полузащитник Горан Чаушич. «Арсенал» одержал вторую подряд кряду в чемпионате России.
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