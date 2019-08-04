Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл «Тамбов»Тульские новости вчера в 11:33
Несколько минут назад завершился матч 4-го тура РПЛ с участием тульского «Арсенал» и «Тамбова». Счет встречи: 1:0 в пользу «оружейников» Ранее мы писали, что в первом тайме, на 14 минуте матча, ударом головой Евгений Луценко забивает первый гол в ворота «Тамбова» и открывает счет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Луценко забил 2 гола в 3 матчах РПЛ за «Арсенал». У «Динамо» – 3 мяча в 4 играх
Sports.ruвчера в 10:05
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Авто
Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России
Китайцы проводят переговоры с приморчанами, так как у последних есть большой опыт поставки поддержанных авто в Россию, также в регионе временно приостановлена обязанность устанавливать на подержанные иномарки «ЭРУ-ГЛОНАСС».
Обновлено в 02:30
Общество
МЧС назвало основную причину пожаров в Сибири
Ранее причиной большинства пожаров называли жаркую погоду без дождей, а также сухие грозы.
Обновлено в 05:59
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео
Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 06:11
Политика
Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Южных Курилах
Япония по дипломатическим каналам выразила России протест из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено в 04:09
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Экономика
Россия резко снизила поставки угля на Украину
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» узнают соперников в Европе. LIVE
12:50 Своих соперников узнают "Краснодар" и "Спартак".
Обновлено в 05:55
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года
Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Виновнику смертельного ДТП в Екатеринбурге грозит 15 лет тюрьмы
Виновнику резонансного ДТП со смертельным исходом на улице Малышева в центре Екатеринбурга может грозить до 15 лет колонии.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка
Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Общество
Российский священник рассказал о разговоре с Чарльзом Дарвином и его раскаянии
Обновлено в 05:01
Общество
Во всем Хабаровском крае введен режим ЧС из-за потопа
На всей территории Хабаровского края введен режим ЧС из-за угрозы подтоплений на фоне паводка на Амуре и разлива малых рек, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Сергея Фургала.
Обновлено в 04:06
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Француз пересек Ла-Манш на летающей доске со второго раза
Французский инженер Франки Запата со второго раза пересек Ла-Манш на летающей доске.
Обновлено вчера в 03:21
Кино
«Форсаж: Хоббс и Шоу» возглавил российский кинопрокат
Боевик Дэвида Литча «Форсаж: Хоббс и Шоу» лидирует в прокате в РФ, собрав 546,5 млн рублей за первые выходные.
Обновлено вчера в 19:32
Технологии
«Первый бит» займется внедрением системы «Агроаналитика-IoT»
«Первый бит» объявил о начале сотрудничества с компанией SmartAgro — разработчиком системы управления сельхозпредприятием «Агроаналитика-IoT».
Обновлено в 04:47
Экономика
Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов
Роскомнадзор потребовал от банка "Открытие" принять меры по устранению последствий попадания приватных данных клиентов банка в сеть, а также затребовал информацию о тех лицах, которые допустили масштабную утечку информации.
Обновлено в 06:22
Политика
Захарова отреагировала на слова Помпео о Крыме
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила свой юбилей концертом в Москве
Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Число погибших при взрыве после ДТП в Каире возросло до 19
В Каире в результате взрыва после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира погибли 19 человек, ещё 30 пострадали.
Обновлено в 05:14
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено 03 августа в 13:22
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56