Футбол

Тульский «Арсенал» обыграл «Тамбов»Тульские новости вчера в 11:33

Несколько минут назад завершился матч 4-го тура РПЛ с участием тульского «Арсенал» и «Тамбова». Счет встречи: 1:0 в пользу «оружейников» Ранее мы писали, что в первом тайме, на 14 минуте матча, ударом головой Евгений Луценко забивает первый гол в ворота «Тамбова» и открывает счет.
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Петр Портянский прокомментировал результат игры «Арсенала» против «Тамбова»

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«Арсенал» победил без лидеров. «Тамбов» провел худший матч

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«Арсенал» обыграл «Тамбов» в Саранске

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«Тамбов» — «Арсенал» — 0:1. Видеообзор матча 4-го тура РПЛ

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Луценко забил 2 гола в 3 матчах РПЛ за «Арсенал». У «Динамо» – 3 мяча в 4 играх

Sports.ruвчера в 10:05
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Авто

Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России

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Музыка

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Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео

Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
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Политика

Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Южных Курилах

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Суд арестовал еще двоих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля

Обновлено в 05:25
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В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Экономика

Россия резко снизила поставки угля на Украину

В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Футбол

«Спартак» и «Краснодар» узнают соперников в Европе. LIVE

12:50 Своих соперников узнают "Краснодар" и "Спартак".
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Обновлено в 05:48
Политика

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Футбол

Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года

Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба.
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Виновнику резонансного ДТП со смертельным исходом на улице Малышева в центре Екатеринбурга может грозить до 15 лет колонии.
Обновлено в 02:25
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Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка

Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Общество

Российский священник рассказал о разговоре с Чарльзом Дарвином и его раскаянии

Обновлено в 05:01
Общество

Во всем Хабаровском крае введен режим ЧС из-за потопа

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Политика

Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса

Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Француз пересек Ла-Манш на летающей доске со второго раза

Французский инженер Франки Запата со второго раза пересек Ла-Манш на летающей доске.
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Кино

«Форсаж: Хоббс и Шоу» возглавил российский кинопрокат

Боевик Дэвида Литча «Форсаж: Хоббс и Шоу» лидирует в прокате в РФ, собрав 546,5 млн рублей за первые выходные.
Обновлено вчера в 19:32
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«Первый бит» займется внедрением системы «Агроаналитика-IoT»

«Первый бит» объявил о начале сотрудничества с компанией SmartAgro — разработчиком системы управления сельхозпредприятием «Агроаналитика-IoT».
Обновлено в 04:47
Экономика

Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов

Роскомнадзор потребовал от банка "Открытие" принять меры по устранению последствий попадания приватных данных клиентов банка в сеть, а также затребовал информацию о тех лицах, которые допустили масштабную утечку информации.
Обновлено в 06:22
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Захарова отреагировала на слова Помпео о Крыме

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Дженнифер Лопес отметила свой юбилей концертом в Москве

Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 17:57
Политика

Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму

По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Общество

В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
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Число погибших при взрыве после ДТП в Каире возросло до 19

В Каире в результате взрыва после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира погибли 19 человек, ещё 30 пострадали.
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Интернет

Instagram и WhatsApp решили переименовать

Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено 03 августа в 13:22
Общество

Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
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