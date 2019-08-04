Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл «Тамбов»Тульские новости вчера в 11:33
Несколько минут назад завершился матч 4-го тура РПЛ с участием тульского «Арсенал» и «Тамбова». Счет встречи: 1:0 в пользу «оружейников» Ранее мы писали, что в первом тайме, на 14 минуте матча, ударом головой Евгений Луценко забивает первый гол в ворота «Тамбова» и открывает счет.
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Луценко забил 2 гола в 3 матчах РПЛ за «Арсенал». У «Динамо» – 3 мяча в 4 играх
Sports.ruвчера в 10:05
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