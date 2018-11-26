Футбол

Тульский «Арсенал» обыграл «Оренбург» и вышел в полуфинал Кубка России
RT на русском
09:57

В гостевом матче четвертьфинала Кубка России тульский «Арсенал» обыграл «Оренбург». Встреча завершилась со счётом 4:2. В составе победителей дублем отметился замбийский нападающий Эванс Кангва.
RT на русском09:57

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«Арсенал» обыграл «Оренбург» в матче 1/4 финала Кубка России, забив четыре гола

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«Арсенал» обыграл «Оренбург» в первом матче четвертьфинала Кубка России

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«Оренбург»- «Арсенал»: матч состоится при любой погоде

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Тульский «Арсенал» обыграл «Оренбург» в матче Кубка России

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ФК «Оренбург» примет тульский «Арсенал» в первом матче четвертьфинала Кубка России

56orb.ru03:44

«Оренбург» - «Арсенал»: как пройдет четвертьфинал?

Все про Спорт ру26 ноября в 07:34

Тульский «Арсенал» сыграет с «Оренбургом» на выезде

Тульские новости26 ноября в 05:10
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