Футбол
Тульские новостиТульский «Арсенал» открыл счет в матче с «Оренбургом»
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Происшествия
СК возбудил дело из-за вспышки мышиной лихорадки в Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей вспышку мышиной (геморрагической) лихорадки в Саратовской области.
Известия 09:15
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Технологии
МегаФон выпустил единый тариф для мобильной связи, домашнего интернета и телевидения
В зависимости от выбранного абонент получит мобильную связь с пакетами минут на других операторов и безлимитом на МегаФон, безлимитный мобильный интернет, домашний интернет на скорости до 300 Мбит/сек, пакет телеканалов, сериалов и фильмов, а также необходимое оборудование.
Ferra 08:45
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Газета.Ru 24 августа в 09:07
Политика
Порошенко перечислил новые атаки на украинскую государственность
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что главные институты государства сейчас подвергаются постоянным атакам, цель которых — пошатнуть независимость страны.
Lenta.ru 07:34
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Здоровье
Новый очаг африканской чумы свиней выявлен в Приморье
Ранее ведомство сообщило о вспышке африканской чумы свиней в крестьянском хозяйстве, расположенном в Пограничном районе.
Интерфакс - Россия 00:48
Армия и оружие
Песков: Россия готовит ответ на испытания США новой ракеты
РФ приступила к подготовке ответа США в связи с испытанием ракеты после выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Pravda.Ru 07:52
Политика
Украина заявила о резком снижении поставок дизтоплива из России
Объемы поставок российского дизельного топлива на Украину в августе сократились вдвое, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Взгляд.ру вчера в 10:04
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru 08:58
Наука
Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль
Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
Medical Note 01:08
Политика
Макрон подарил лидерам G7 часы из океанского мусора
Газета.Ru 06:24
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Известия 24 августа в 15:57
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Политика
Врио главы Башкирии рассказал Путину об эффективности контрсанкций
Президент России Владимир Путин в понедельник, 26 августа, встретился с врио главы Башкирии Радием Хабировым и обсудил с ним продовольственное эмбарго, которое было введено в 2014 году.
Известия 08:24
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Футбол
Станислав Черчесов: Дзюбе на день рождения подарил вызов в сборную
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил журналистам выбор состава на матчи отборочного турнира Евро-2020 с командами Шотландии и Казахстана, рассказал, почему в списке нет игроков казанского "Рубина" и нападающего ЦСКА Федора Чалова, а также прокомментировал плотность в верхней части турнирной таблицы чемпионата России.
РИА Новости 08:00
Происшествия
Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский
Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.
Вечерняя Москва 06:44
Происшествия
Аэропорт Жуковский принял дополнительные меры для отпугивания птиц
Аэропорт Жуковский совместно с оператором взлётно-посадочной полосы — Лётно-исследовательским институтом имени М.М. Громова — начал реализацию дополнительных мер по повышению орнитологической безопасности.
RT на русском 08:46
Происшествия
Внука экс-главы Коми нашли мертвым в подмосковном коттедже
В коттедже, который находится в элитном поселке в Одинцовском районе, нашли тело внука бывшего главы Республики Коми Юрия Спиридонова.
КП - Сыктывкар 09:22
Политика
Премьер-министр Ингушетии подал в отставку
В Ингушетии подал прошение об отставке глава правительства Зялимхан Евлоев.
REGNUM 09:17
Происшествия
Двое погибли, двое в реанимации после взрыва гранаты в Находке
Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке.
Газета.Ru 07:36
Космос
Илон Маск предупредил об отсутствии у Земли защиты от метеоритов
Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные заявляли, что, несмотря на небольшую вероятность падения астероида на Землю, появляются новые небесные тела, которые могут представлять потенциальную угрозу.
REGNUM 07:16
Политика
Представитель Зеленского анонсировал изменения в Конституции Украины
Украинская президентская партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов парламента.
ИА Новороссия 05:26
Кино
Режиссер «Джокера» опубликовал шесть тизеров этого фильма
Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в своем Instagram сразу шесть тизеров нового "Джокера".
ТАСС 07:50