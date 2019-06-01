Футбол

Тульский «Арсенал» объявил о трансфере ТкачёваRT на русском 16:31

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал» объявил о переходе полузащитника Сергея Ткачёва. Как сообщает официальный сайт клуба, игрок подписал двухлетнее соглашение. В прошлом сезоне Ткачёв выступал за «Арсенал» на правах аренды из ЦСКА.
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Ткачев подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Советский спорт16:21

«Арсенал» выкупил контракт Ткачева

Спорт-Экспресс15:53

ЦСКА продал тульскому «Арсеналу» контракт Ткачева

Тульские новости14:12

Ткачёв подписал с тульским «Арсеналом» двухлетний контракт

Чемпионат16:04

Источник: «Арсенал» выкупил трансфер Ткачёва у ЦСКА

Sport.ru15:00

Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с Ткачевым до 2021 года

Sports.ru16:28

СМИ: Тульский «Арсенал» выкупил права на полузащитника ЦСКА

Матч ТВ13:39
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 17:35, Вашингтон
Политика

Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной

Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено в 12:32
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Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку

Директор по дизайну Apple Джонатан Айв уходит в отставку, сообщила компания.
Обновлено в 17:10
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено в 04:05
Политика

Путин назвал своих политических кумиров

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов британской газеты Financial Times о том, кем из лидеров он больше всего восхищается, назвал Петра I. Из современных политиков серьезное впечатление на главу России произвел бывший президент Франции Жак Ширак.
Обновлено в 16:35
Футбол

Заболотный может сменить «Зенит» на «Сочи»

«Зенит» планирует расстаться с форвардом Антоном Заболотным.
Обновлено в 05:49
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Алена Водонаева подала на развод с Алексеем Косинусом

Накануне бывшие возлюбленные официально подали на развод. Спустя месяц суд расторгнет брак знаменитостей.
Обновлено в 08:38
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрд

Международные резервы РФ на 21 июня 2019 года составили $510,2 млрд, что на $5,7 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:23
Здоровье

До 2023 года в онкодиспансере появится сразу два новых корпуса – лучевой и поликлинический

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о том, как город планирует решать вопросы со строительством высокотехнологичных медицинских центров.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие

Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка

Обновлено в 16:20
Футбол

Адвокат Мамаева объяснил, почему футболиста не отправляют в колонию

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, ответил, почему осужденных игроков не этапируют в колонии.
Обновлено в 13:53
Кино

Вышел дебютный трейлер новых «Ангелов Чарли»

Видео наглядно демонстрирует, что зрителям представят трех разных по характеру ангелов Чарли, каждая из которых будет обладать своими талантами и обаянием.
Обновлено в 09:35
Экономика

Оценка роста ВВП США в I квартале сохранена на уровне 3,1%

Потребительские расходы, на долю которых приходится 70% ВВП США, в I квартале увеличились на 0,9% в пересчете на годовые темпы, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес

Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной

Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.
Обновлено в 14:28
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира

Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено в 17:17
Политика

Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено в 10:59
Экономика

TCS Group Олега Тинькова провела SPO

TCS Group, в которую в том числе входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование», разместила в ходе SPO глобальные депозитарные расписки (GDR) по цене $18 за штуку, говорится в ее сообщении.
Обновлено в 13:29
Авто

Ford сократит 12 тыс. сотрудников по всей Европе

Американский автоконцерн Ford в рамках реструктуризации производства уволит 12 000 сотрудников по всей Европе, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе

Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО

Обновлено в 13:51
Армия и оружие

Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат»

Обновлено в 13:45
Общество

Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции

Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено в 14:17
Происшествия

В автосалонах крупной сети «Рольф» по всей России проходят обыски

В пресс-службе группы компаний подтверждает информацию, отмечая, проверки проходит "в нескольких салонах в Москве и Петербурге".
Обновлено в 06:29
Кино

Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео

На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
Обновлено в 13:57
Футбол

Денис Черышев перейдёт в «Валенсию»

Испанский футбольный клуб «Валенсия» выкупил права на 28-летнего полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева за пять миллионов евро.
Обновлено в 15:35
Экономика

ПФР пересчитал доплаты к пенсиям

Пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 рублей, констатировали после перерасчета в Пенсионном фонде России.
Обновлено в 12:40
Хоккей

На видеокубе арены «Рейнджерс» поприветствовали Панарина в клубе

Во время визита российского форварда Артемия Панарина в Нью-Йорк на видеокубе домашней арены клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Медисон-сквер-гарден» — было выведено изображение нападающего с подписью: «Добро пожаловать, Артемий».
Обновлено в 15:46
Происшествия

ИГ взяло ответственность за теракты в Тунисе

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за взрывы в Тунисе, сообщает Reuters со ссылкой на близкое к боевикам агентство Amaq, а также портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в соцсетях.
Обновлено в 15:58
Происшествия

Российских школьниц заставили работать официантками в Китае

Обновлено в 07:13
Общество

В Москве установили ограждения вокруг общественного пространства «Яма» на Хохловской площади

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Общество

Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением

Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
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Российский футболист, полузащитник клуба ЦСКА, на правах аренды выступающий за тульский «Арсенал».
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