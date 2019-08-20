Футбол
Тульский «Арсенал» объявил о переходе защитника «Вердера» БауэраБомбардир.ру 11:54
Защитник «Вердера» Роберт Бауэр стал игроком «Арсенала». 24-летний футболист подписал долгосрочный контракт с тульским клубом, сообщается на сайте «Арсенала».
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