Футбол

Тульский «Арсенал» объявил о переходе защитника «Вердера» БауэраБомбардир.ру 11:54

Защитник «Вердера» Роберт Бауэр стал игроком «Арсенала». 24-летний футболист подписал долгосрочный контракт с тульским клубом, сообщается на сайте «Арсенала».
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