Футбол

Тульский «Арсенал» объявил о переходе немецкого защитника БауэраЧемпионат 11:29

Тульский «Арсенал» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Вердера» Роберта Бауэра. 24-летний немецкий футболист подписал долгосрочный контракт с тульским клубом. Детали сделки, а также срок действия контракта не разглашаются.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:06, Ашберн
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