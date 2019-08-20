Футбол
Тульский «Арсенал» объявил о переходе немецкого защитника БауэраЧемпионат 11:29
Тульский «Арсенал» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Вердера» Роберта Бауэра. 24-летний немецкий футболист подписал долгосрочный контракт с тульским клубом. Детали сделки, а также срок действия контракта не разглашаются.
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