Футбол

Курский «Авангард» в Туле обыграл местный «Арсенал»Курск сегодня вчера в 14:48

20 июня в Туле футболисты курского «Авангарда» в первом матче контрольной серии летнего межсезонья обыграли местный футбольный клуб «Арсенал», выступающий в Премьер-лиге. Курян вел в бой новый главный тренер Мурат Искаков.
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Тульский «Арсенал» по-крупному проиграл «Авангарду»

Первый Тульскийвчера в 12:15

Тульский «Арсенал» разгромлен «Авангардом» из Курска - 0:4

Молодой коммунарвчера в 15:54

Тульский «Арсенал» разгромно проиграл «Авангарду» в товарищеском матче

Спорт-Экспрессвчера в 12:01

Курский «Авангард» разгромил тульский «Арсенал» со счётом 0:4

MySLO.ruвчера в 12:23

«Арсенал» со счетом 0:4 проиграл «Авангарду» в контрольном матче

Sport24.ruвчера в 11:58

Тульский «Арсенал» разгромно проиграл «Авангарду»

Тульские новостивчера в 11:54

Гоцук признан лучшим защитником ФНЛ

Липецкая газета19 июня в 13:51
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 01:26, Вашингтон
Политика

Минобороны РФ встало на защиту военных памятников

Другой законопроект Минобороны предлагает установить уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, стел и других мемориальных сооружений, установленных в честь защитников Отечества.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в организации акций протеста

Обновлено в 01:07
Политика

Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

Экономические санкции против России со стороны Евросоюза продлены на полгода из-за якобы невыполнения Минских соглашений.
Обновлено вчера в 15:51
Политика

Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту маршрута сбитого Ираном беспилотника

Обновлено в 00:54
Происшествия

11 автомобилей арестовали на одной парковке в Новокузнецке

На парковке крупного торгового центра приставы проверили 250 автомобилей.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые

Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а из-за того, что это позволит им бесплатно пообедать или поужинать.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Суд в Москве арестовал предпринимателя Бойко-Великого

Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, которого подозревают в растрате средств банка «Кредитный экспресс».
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в России

Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47
Политика

В ЕС затруднились выбрать нового главу Еврокомиссии

Члены Евросоюза не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:10
Футбол

Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки

Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
Обновлено в 01:15
Футбол

Агент: «Спартак» предложил 15 млн евро за полузащитника «Лейпцига»

Руководство Лейпцига хочет выручить с его продажи 15 млн евро. И Спартак, и ПСВ готовы заплатить эту сумму.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае

Обновлено вчера в 13:40
Экономика

«Трезвая Россия» подсчитала экономические потери страны от наркомании

Экономические потери России от наркомании сегодня составляют порядка 4,1 триллиона рублей в год, это порядка 3,96% от ВВП страны, полагают эксперты федерального проекта "Трезвая Россия", которые произвели расчеты в рамках подготовки ежегодного аналитического доклада "Антинаркотический рейтинг регионов-2019".
Обновлено вчера в 21:19
Наука

Исследователи подтвердили: нарвалы и белухи могут скрещиваться

Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие

В ДНР раскрыли потери Народной милиции в результате новых ударов ВСУ в Донбассе

Военные ДНР понесли потери в результате новых ударов Вооруженных Украины в Донбассе.
Обновлено вчера в 08:56
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
Обновлено вчера в 10:05
Общество

Путину пожаловались на отсутствие водопровода в Тюменской области

Жительница Тюменской области пожаловалась на прямую линию президента Владимира Путина на отсутствие водопровода в ее селе.
Обновлено вчера в 06:47
Политика

Кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе, рассказал Кравчук

Бывший украинский лидер Украины Леонид Кравчук рассказал, кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе.
Обновлено в 01:08
Общество

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Обновлено вчера в 07:22
Политика

В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес

Собчак отказалась от алиментов Виторгана

Ксения Собчак решила не подавать на алименты на двухлетнего сына Платона после развода с Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 20:29
Политика

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 09:29
Авто

Энтузиасты построили кемпер на базе Ford Raptor

Специалисты компании MegaRexx Trucks построили кемпер для путешествий на базе Ford Raptor.
Обновлено в 00:05
Наука

На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя

Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено 19 июня в 04:56
Общество

Путин сделал заявку Моору на подключение к водопроводу в Каскаре

Губернатор заверил президента, что в 2020 году водопровод будет построен, но заявку о подключении можно сделать уже сейчас.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено вчера в 16:36
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:27
Общество

Следком проведет проверку по обращению читинки к Путину

Доследственная проверка будет проведена по обращению жительницы Читы о бездействии чиновников при выделении жилья на «Прямую линию с Владимиром Путиным».
Обновлено вчера в 09:55
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