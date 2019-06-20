Футбол
Курский «Авангард» в Туле обыграл местный «Арсенал»Курск сегодня вчера в 14:48
20 июня в Туле футболисты курского «Авангарда» в первом матче контрольной серии летнего межсезонья обыграли местный футбольный клуб «Арсенал», выступающий в Премьер-лиге. Курян вел в бой новый главный тренер Мурат Искаков.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 01:26, Вашингтон
Политика
Минобороны РФ встало на защиту военных памятников
Другой законопроект Минобороны предлагает установить уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, стел и других мемориальных сооружений, установленных в честь защитников Отечества.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
Экономические санкции против России со стороны Евросоюза продлены на полгода из-за якобы невыполнения Минских соглашений.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
11 автомобилей арестовали на одной парковке в Новокузнецке
На парковке крупного торгового центра приставы проверили 250 автомобилей.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые
Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а из-за того, что это позволит им бесплатно пообедать или поужинать.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Суд в Москве арестовал предпринимателя Бойко-Великого
Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя Василия Бойко-Великого, которого подозревают в растрате средств банка «Кредитный экспресс».
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47
Политика
В ЕС затруднились выбрать нового главу Еврокомиссии
Члены Евросоюза не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:10
Футбол
Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки
Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
Обновлено в 01:15
Футбол
Агент: «Спартак» предложил 15 млн евро за полузащитника «Лейпцига»
Руководство Лейпцига хочет выручить с его продажи 15 млн евро. И Спартак, и ПСВ готовы заплатить эту сумму.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае
Обновлено вчера в 13:40
Экономика
«Трезвая Россия» подсчитала экономические потери страны от наркомании
Экономические потери России от наркомании сегодня составляют порядка 4,1 триллиона рублей в год, это порядка 3,96% от ВВП страны, полагают эксперты федерального проекта "Трезвая Россия", которые произвели расчеты в рамках подготовки ежегодного аналитического доклада "Антинаркотический рейтинг регионов-2019".
Обновлено вчера в 21:19
Наука
Исследователи подтвердили: нарвалы и белухи могут скрещиваться
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие
В ДНР раскрыли потери Народной милиции в результате новых ударов ВСУ в Донбассе
Военные ДНР понесли потери в результате новых ударов Вооруженных Украины в Донбассе.
Обновлено вчера в 08:56
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
Обновлено вчера в 10:05
Общество
Путину пожаловались на отсутствие водопровода в Тюменской области
Жительница Тюменской области пожаловалась на прямую линию президента Владимира Путина на отсутствие водопровода в ее селе.
Обновлено вчера в 06:47
Политика
Кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе, рассказал Кравчук
Бывший украинский лидер Украины Леонид Кравчук рассказал, кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе.
Обновлено в 01:08
Общество
Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Обновлено вчера в 07:22
Политика
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес
Собчак отказалась от алиментов Виторгана
Ксения Собчак решила не подавать на алименты на двухлетнего сына Платона после развода с Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 20:29
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 09:29
Авто
Энтузиасты построили кемпер на базе Ford Raptor
Специалисты компании MegaRexx Trucks построили кемпер для путешествий на базе Ford Raptor.
Обновлено в 00:05
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено 19 июня в 04:56
Общество
Путин сделал заявку Моору на подключение к водопроводу в Каскаре
Губернатор заверил президента, что в 2020 году водопровод будет построен, но заявку о подключении можно сделать уже сейчас.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:27
Общество
Следком проведет проверку по обращению читинки к Путину
Доследственная проверка будет проведена по обращению жительницы Читы о бездействии чиновников при выделении жилья на «Прямую линию с Владимиром Путиным».
Обновлено вчера в 09:55