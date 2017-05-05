Футбол

Тульский «Арсенал» играет на выезде с «Краснодаром»
Тульская служба новостей
08:30

Краснодар — Арсенал (Тула)
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
5′
Лука Джорджевич
Вандерсон Соуза
40′
Шарль Каборе
41′
45′
Максим Беляев
Иван Игнатьев
48′
53′
Зелимхан Бакаев
64′
Сергей Ткачев
Игорь Горбатенко
Маурисио Перейра
Юрий Газинский
71′
71′
Зелимхан Бакаев
Эванс Кангва
Дмитрий Стоцкий
Магомед Сулейманов
73′
Магомед Сулейманов
76′
Вандерсон Соуза
Торнике Окриашвили
79′
Шарль Каборе
88′
Матч 15-го тура премьер-лиги между "Краснодаром" и тульским "Арсеналом" стартовал в 16.30. Отметим, это дебютный матч Игоря Черевченко на посту наставника "канониров".
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