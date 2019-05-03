Футбол
Тульский «Арсенал» дома примет «Локомотив»Тульская служба новостей 04:29
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Тульский "Арсенал" 27-м туре на Центральном стадионе примет московский "Локомотив". Матч состоится в субботу, 4 мая.
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