Футбол
Тульский «Арсенал» арендовал у «Спартака» ЛомовицкогоSports.ru 09:14
Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий проведет нынешний сезон в аренде в тульском «Арсенале». Соглашение рассчитано до конца сезона.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:17, Вашингтон
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