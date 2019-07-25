Футбол
Тульский «Арсенал» арендовал у «Спартака» ЛомовицкогоSports.ru 09:14
Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий проведет нынешний сезон в аренде в тульском «Арсенале». Соглашение рассчитано до конца сезона.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:55, Вашингтон
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено в 11:44
Футбол
«Ювентус» не смог переиграть сборную звезд южнокорейской лиги
Обновлено в 11:30
Гаджеты
В России появились новые игровые ноутбуки Asus ROG
Минимальная конфигурация игрового ноутбука предлагается по цене от 84 990 рублей.
Обновлено в 16:42
Футбол
Бывший футболист сборной Англии неожиданно рано завершил карьеру
Бывший футболист сборной Англии Мика Ричардс объявил о завершении карьеры. Хавбек сделал это в 31 год, что достаточно рано для футбола.
Обновлено в 10:29
Общество
Путин подписал законы о выборе работником удобного зарплатного банка
Закон о порядке выбора работником зарплатного банка подписал сегодня президент России Владимир Путин.
Обновлено в 11:06
Интернет
WhatsApp начал тестировать новые функции
Обновление WhatsApp в редакции 2.19.80.16 может принести целый ряд новых функций, передает портал WABetaInfo.
Обновлено в 15:36
Наука
Дайвер встретился с «доисторической» акулой у берегов США
Нейлор, совершавший глубоководное погружение на батискафе, заметил почти пятиметровую самку шестижаберной акулы на глубине 1000 метров в водах Мексиканского залива.
Обновлено 23 июля в 08:28
Политика
Трамп пригрозил ответить на «глупость» Макрона с цифровыми налогами
Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени ответить на «глупость» президента Франции Эммануэля Макрона, который решил ввести «цифровой налог» в сторону американских интернет-организаций.
Обновлено в 15:52
Технологии
Автоматика крупных самолётов Airbus дает сбой, если не перезагружать ее раз в шесть дней
Если какой-либо гаджет начинает работать неправильно, чаще всего пользователи просто перезагружают его в надежде на исправление ситуации.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 14:39
Политика
В России могут запретить иностранцам владеть важными IT-компаниями
В Государственную думу внесён законопроект о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:30
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено в 14:51
Политика
Трамп не стал винить Турцию за покупку С-400
Президент США Дональд Трамп не стал винить Турцию за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, но заявил, что предназначавшиеся для Анкары новейшие истребители F-35 могут продать из-за этого другим странам.
Обновлено в 17:32
Политика
Трамп не увидел причин враждовать с Россией
Что касается расследования о «российском вмешательстве» в выборы, то спецпрокурору Роберту Мюллеру не удалось найти связь Трампа с Москвой, однако 24 июля он бездоказательно обвинил Россию в намерении вмешаться в американский избирательный процесс, в том числе во время выборов 2020 года.
Обновлено в 18:10
Общество
Родственники 108-летней британки рассказали секрет её долголетия
Близкие женщины рассказали, в чём заключается секрет её долголетия, передаёт РИА Новости со ссылкой на North Wales Live.
Обновлено в 16:14
Здоровье
Глава Минздрава Ингушетии обнародовала свой номер телефона
Зарема Льянова призвала звонить ей в случае вымогательства в больницах Жители Ингушетии в случаях вымогательства в больницах и поликлиниках могут звонить не только по номеру горячей линии минздрава региона, но и его руководителю, сообщается на официальной странице ведомства в Инстаграм.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Boeing отказался создавать новую баллистическую ракету
Американский авиастроительный концерн Boeing отозвал заявку на участие в тендере ВВС США на создание новой стратегической баллистической ракеты, которая в перспективе должна будет заменить устаревшие Minuteman-III.
Обновлено в 03:02
Футбол
Адвокаты Беккенбауэра сообщили о сильном ухудшении здоровья легендарного футболиста
В справке, предоставленной адвокатами Беккенбауэра, утверждается, что «Кайзер Франц» не может дать показания, поскольку любые переживания могут поставить под угрозу жизнь легендарного футболиста.
Обновлено в 17:27
Политика
США ввели визовые ограничения против кубинских чиновников
США ввели визовые ограничения против чиновников Кубы за предполагаемые притеснения кубинских медицинских работников за рубежом, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 14:40
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Музыка
Игорь Крутой отметит 65-летие концертами с Нетребко и Бочелли
Обновлено в 03:10
Политика
К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ
Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено в 11:40
Наука
В МГУ предлагают новый способ определения уровня глюкозы в крови
Для контроля жизненно важного показателя ученые предлагают анализировать пот. Сотрудники университета создают новый биосенсор.
Обновлено в 14:31
Происшествия
С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину
Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 16:18