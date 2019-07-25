Футбол

Тульский «Арсенал» арендовал у «Спартака» ЛомовицкогоSports.ru 09:14

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий проведет нынешний сезон в аренде в тульском «Арсенале». Соглашение рассчитано до конца сезона.
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Новичок тульского «Арсенала» становился чемпионом страны

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Источник: «Арсенал» арендовал Ломовицкого

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Тульский «Арсенал» арендовал Ломовицкого

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