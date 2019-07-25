Футбол
Тульский «Арсенал» арендовал у «Спартака» ЛомовицкогоSports.ru 09:14
Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий проведет нынешний сезон в аренде в тульском «Арсенале». Соглашение рассчитано до конца сезона.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:46, Вашингтон
Экономика
Безработица в России снизилась до нового исторического минимума
Безработица в России снижается уже три месяца подряд — в июне 2019 года её уровень по методологии Международной организации труда (МОТ) упал до 4,4% от численности всей рабочей силы, обновив тем самый свой исторический минимум.
Обновлено в 09:24
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Футбол
«Локомотив» и ЦСКА устроили «баттл» скороговорок
"Локомотив" и ЦСКА в преддверии очного матча 3-го тура чемпионата России, который состоится 28 июля, выпустили совместный видеоролик.
Обновлено в 11:56
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.
Обновлено в 09:31
Общество
Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк
Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.
Обновлено в 12:37
Транспорт
МЦК изменит график работы 29 июля из-за концерта Rammstein
Московское центральное кольцо (МЦК) изменит график работы 29 июля из-за концерта группы Rammstein в «Лужниках».
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Выяснилось число погибших от действий США гражданских в Сирии и Ираке
Более 1,3 тысячи мирных жителей погибли в Сирии и Ираке из-за ударов коалиции США по борьбе с группировкой ИГИЛ (запрещена на территории РФ).
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган устроили перепалку в Сети
Ранее сообщалось, что Собчак поддержала горюющего по матери Виторгана.
Обновлено в 11:28
Общество
В Бельгии побит температурный рекорд
В Бельгии зафиксирована рекордно высокая температура. Столбик термометра поднялся до отметки 38,9 градуса по Цельсию, сообщает РИА Новости.
Обновлено 24 июля в 11:09
Интернет
Новые функции появятся в WhatsApp
Новые функции могут появиться в следующей версии мессенджера WhatsApp.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Теннис
Посольство США выдало визу теннисистке Кузнецовой
Виза для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова, сообщила пресс-секретарь американского посольства Андреа Калан в Twitter.
Обновлено в 10:15
Политика
Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации
Госпожа Соболь подала жалобу в МГИК после того, как ей отказали в регистрации из-за недопустимого количества брака в собранных подписях.
Обновлено в 12:23
Игры
Doom, Doom 2 и Doom 3 вышли на Nintendo Switch. Позже страницы с играми были удалены
Обновлено в 10:53
Авто
«Автотор» заключил контракт на проектирование нового завода
Калининградский завод «Автотор» заключил контракт с немецким концерном Dürr на проектирование нового завода в рамках реализации специнвестконтракта.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Футбол
«Оренбург» арендовал Георгия Зотова у «Крыльев Советов»
Обновлено в 12:10
Кино
Названы победители фестиваля Горький fest
В рамках фестиваля, проходившего в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля на разных площадках прошло 115 показов, в том числе из них - 37 конкурсных фильмов.
Обновлено в 00:53
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Политика
Минобороны РФ ответило на задержание Румынией военного груза России
Сообщения о задержании Румынией российской бронетехники для Сербии — абсолютная ложь, сообщает 26 июля ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны России.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
Политика
Путину представили кандидатов на должность глав Ингушетии, Крыма и КБР
Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак направил президенту РФ Владимиру Путину список кандидатур на должность глав Ингушетии, Крыма и Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 10:08
Политика
Экипаж задержанного на Украине российского танкера возвращается домой
Экипаж задержанного на Украине российского танкера отправляется домой, а само судно остаётся в порту Измаила, сообщили в посольстве России в Киеве.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов Boeing
На фоне ухудшения отношений Вашингтона и Анкары президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может отказаться от сделки по покупке американских лайнеров Boeing.
Обновлено в 10:05