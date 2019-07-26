Тульский клуб вновь берёт игроков в аренду. Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий текущий сезон проведёт в тульском «Арсенале». Как стало известно Metaratings.ru, представители «красно-белых» и «канониров» согласовали все условия сделки по аренде 21-летнего российского хавбека.

с чего всё началось

Воспитанник "Спартака" дебютировал за основную команду в июле 2018 года. Всего за клуб 21-летний полузащитник провел 25 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

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