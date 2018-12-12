Спорт
Туктамышеву госпитализировали в больницу из-за воспаления легких
Туктамышеву госпитализировали в больницу из-за воспаления легкихГазета.Ru10:42
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева экстренно госпитализирована из-за воспаления легких. В больнице 21-летняя спортсменка проведет две недели. Таким образом, она пропустит чемпионат России, который пройдет в Саранске.
Газета.Ru10:42
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Лиза госпитализирована на две недели. У нее воспаление легких. Понятно, что она пропустит чемпионат России. Окончательное решение о снятии должна принять федерация по инициативе тренерского штаба.
— Алексей Мишин, тренерВести.Ru 09:31
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