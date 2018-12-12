Спорт

Туктамышеву госпитализировали в больницу из-за воспаления легких
Газета.Ru
10:42

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева экстренно госпитализирована из-за воспаления легких. В больнице 21-летняя спортсменка проведет две недели. Таким образом, она пропустит чемпионат России, который пройдет в Саранске.
Газета.Ru10:42
Алексей Мишин
Лиза госпитализирована на две недели. Воспаление легких. Сами понимаете, что она, скорее всего, пропустит чемпионат России. Но решение о снятии может принять только федерация по инициативе тренерского штаба.
— Алексей Мишин, тренерSport24.ru 13:30

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