Лиза госпитализирована на две недели. Воспаление легких. Сами понимаете, что она, скорее всего, пропустит чемпионат России. Но решение о снятии может принять только федерация по инициативе тренерского штаба.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева экстренно госпитализирована из-за воспаления легких. В больнице 21-летняя спортсменка проведет две недели. Таким образом, она пропустит чемпионат России, который пройдет в Саранске.

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