Спорт
Туктамышеву госпитализировали в больницу из-за воспаления легких
Туктамышеву госпитализировали в больницу из-за воспаления легкихГазета.Ru10:42
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева экстренно госпитализирована из-за воспаления легких. В больнице 21-летняя спортсменка проведет две недели. Таким образом, она пропустит чемпионат России, который пройдет в Саранске.
Газета.Ru10:42
Оценить
Лиза госпитализирована на две недели. Воспаление легких. Сами понимаете, что она, скорее всего, пропустит чемпионат России. Но решение о снятии может принять только федерация по инициативе тренерского штаба.
— Алексей Мишин, тренерSport24.ru 13:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Футбол
Реал — ЦСКА 0:3 (2-й тайм)
Обновлено в 13:39
Спорт
Российские гандболистки проиграли команде Швеции на чемпионате Европы
Женская сборная России по гандболу потерпела поражение от национальной команды Швеции в матче третьего тура второго группового этапа чемпионата Европы, проходящего во Франции.
Обновлено в 13:55
Футбол
Семак рассказал о травмированных игроках «Зенита»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Славии" заявил, что в его команде присутствует большое количество травмированных игроков.
Обновлено в 13:27
Хоккей
Матчи российского этапа Евротура покажут в московском метро
Федерация хоккея России (ФХР) объявила, что матчи Кубка Первого канала по хоккею с участием сборной России будут показаны в прямом эфире в московском метрополитене.
Обновлено в 12:23
Футбол
Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы
Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено в 13:27
Футбол
«Аль-Айн» вышел в четвертьфинал клубного ЧМ
Арабский «Аль-Айн» обыграл новозеландский «Веллингтон» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.
Обновлено в 13:29
Спорт
Нортуг объявил о завершении карьеры
Обновлено в 07:32
Баскетбол
УНИКС обыграл «Уникаху» и обошел ее в таблице
УНИКС одержал победу над «Уникахой» в матче группового этапа Еврокубка. Встреча завершилась со счетом 87:84 в пользу казанцев.
Обновлено в 12:53
Футбол
Кононов: «Спартаку» предстоит сыграть с «Вильярреалом» финал группы
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне встречи заключительного тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Вильярреала" отметил важность поединка.
Обновлено в 12:44
Футбол
«Зенит» требует у «Милана» 35 млн евро за Паредеса
Обновлено в 11:59
Футбол
«Спартак» опроверг информацию о задержании Жиго в аэропорту
Московский футбольный клуб «Спартак» опроверг информацию СМИ о задержании защитника команды Самуэля Жиго в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 11:44
Хоккей
В КХЛ назвали главных аутсайдеров рейтинга лиги
Глава КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что хабаровский «Амур», череповецкая «Северсталь» и владивостокский «Адмирал» находятся на последних местах в специальном рейтинге лиги.
Обновлено в 10:32
Хоккей
«Авангард» следующий сезон проведет в Балашихе
Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский сообщил, что клуб на следующий сезон не станет менять дислокацию.
Обновлено в 09:52
Спорт
Дальмайер побежит сингл-микст на этапе Кубка IBU в Риднау
Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер планирует выступить в сингл-миксте на этапе Кубка IBU в Риднау (Италия).
Обновлено в 12:43
Хоккей
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 10:12