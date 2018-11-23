Футбол

Туктамышева записала видео с прогнозом на матч «Локомотив» — «Урал»
Sport24.ru
07:55

Локомотив — Урал
сегодня
в 12:30
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева записала видео с прогнозом на матч 15-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Урал», который состоится сегодня в Москве и начнется в 20:30 мск.
Sport24.ru07:55

Подробнее о событии

Туктамышева сделала прогноз на матч «Локомотив» - «Урал»

Спорт-Экспресс08:17

Туктамышева записала видео с прогнозом на матч «Локомотив» — «Урал»

Sport24.ru07:55

«Локомотив» — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч 15-го тура РПЛ

Чемпионат07:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 09:50, Ашберн
Футбол

Марио Фернандес сыграет против «Ахмата» в защитном шлеме

Обновлено в 09:43
Футбол

Джикия, Игнатов и Мельгарехо вернулись в общую группу «Спартака»

К общей группе «Спартака» присоеденились защитники Георгий Джикия, а также полузащитники Михаил Игнатов и Лоренсо Мельгарехо.
Обновлено в 08:55
Футбол

«Боруссия» официально объявила о выкупе Алькасера у «Барселоны»

Дортмундская «Боруссия» выкупила у «Барселоны» права на нападающего Пако Алькасера, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Обновлено в 09:41
Футбол

Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»

Обновлено в 09:05
Футбол

Президент «Анжи» назвал Emirates потенциальным спонсором клуба

Президент команды Осман Кадиев заявил в интервью изданию, что в клубе ведут переговоры с потенциальными спонсорами, а также рассчитывают на финансовую помощь от правительства Дагестана.
Обновлено в 09:44
Футбол

«Уфа» выиграла у «Оренбурга», одержав вторую победу в сезоне

Во втором тайме у хозяев мяч престижа записал в свой актив Егора Карев. "Уфа" одержала вторую победу в текущем сезоне.
Обновлено в 07:33
Футбол

Форвард «Боки Хуниорс» спас выбежавшего на поле болельщика от охраны

Нападающий аргентинского "Бока Хуниорс" Карлос Тевес спас болельщика от охраны, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:31
Футбол

«Милан» может отказаться от выкупа Игуаина у «Ювентуса»

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин летом может вернуться в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 08:06
Футбол

Гвардиола подтвердил, что Менди выбыл до конца года

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник Бенжамен Менди выбыл из строя на 10-12 недель.
Обновлено в 09:30
Футбол

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины госпитализирован

В Сараево госпитализирован главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки.
Обновлено в 09:18
Футбол

Бранислав Иванович заявил, что без Кокорина в «Зените» нет футбола

Обновлено в 05:59
Футбол

Защитник «Атлетико» Хуанфран может пропустить игру с «Барселоной»

Обновлено в 09:23
Футбол

«Крылья Советов» могут расторгнуть контракт с Надсоном уже в декабре

Мой контракт рассчитан до конца этого сезона. Хотя есть пункт, по которому клуб может со мной расстаться уже в декабре.
Обновлено в 09:07
Футбол

Клопп назвал главный недостаток Мане

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что значит для клуба продление контракта с сенегальским нападающим Садио Мане.
Обновлено в 07:34
Футбол

Семак: Двадцать игроков не могут устать одновременно

Тренер отметил, что в команде двадцать футболистов, и устать одновременно они не могут.
Обновлено в 04:59
ещё по теме
Главное